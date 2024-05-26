ARA
Bist 100
10676,65
-1,07%
Bist 100
Dolar/TL
32,2274
0,1383%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9536
0,1517%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0846
0,3098%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2418,51
0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları

“Süper Lig’i anonim şirket yönetmeli”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldik ve hem kendisine yönelik eleştirileri hem de futbol ekonomisine ilişkin projelerini sorduk.

26 Mayıs 2024
“Süper Lig’i anonim şirket yönetmeli”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’daki seçim öncesinde Ekonomist’e konuştu. Hakkındaki eleştirileri yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, “Koltuğa yapışıp kalmam. Süper Lig’i anonim şirket yönetmeli” diyor.

Türkiye’de 500 milyon Euro büyüklüğe ulaşan futbol sektörü, her dönem olduğu gibi yine kamuoyu gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. 

TFF’nin başında ekonomi dünyasının yakından tanıdığı bir isim var: Mehmet Büyükekşi... Uzun yıllar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Büyükekşi, 2019’da Gaziantep FK Başkanı olmuş, 2022’de ise TFF Başkanı seçilmişti. 

O günden beri futbol dünyasında çok tartışılan bir isim haline gelen Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldik ve hem kendisine yönelik eleştirileri hem de futbol ekonomisine ilişkin projelerini sorduk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2418,51 0,37%
  • ALTIN ONS 2334,17 0,23%
  • BIST 100 10676,65 -1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,979 0,025%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36655 -0,46506%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,6 -2,126%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2274 0,1383%
  • EURO/DOLAR 1,0846 0,3098%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9536 0,1517%
  • STERLIN/DOLAR 1,27375 0,31186%
Günün En Çok Okunanları
Türk Hava Yolları'nın (THYAO) temettü kararı kesinleşti
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 12 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 12 şirket
Yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? 8 öneri
Yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? 8 öneri
Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
Franchise Liderleri
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları'nın (THYAO) temettü kararı kesinleşti
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 12 şirket
Yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? 8 öneri
Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 12 şirket
Yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? 8 öneri
Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? 8 öneri
Türk dizi sektörünün hedefindeki yeni dev ülke
Halka arz olan platforma Google piyangosu: İnternet artık eskisi gibi olmayabilir
Migros (MGROS) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Franchise Liderleri
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL