Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’daki seçim öncesinde Ekonomist’e konuştu. Hakkındaki eleştirileri yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, “Koltuğa yapışıp kalmam. Süper Lig’i anonim şirket yönetmeli” diyor.

Türkiye’de 500 milyon Euro büyüklüğe ulaşan futbol sektörü, her dönem olduğu gibi yine kamuoyu gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

TFF’nin başında ekonomi dünyasının yakından tanıdığı bir isim var: Mehmet Büyükekşi... Uzun yıllar Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Büyükekşi, 2019’da Gaziantep FK Başkanı olmuş, 2022’de ise TFF Başkanı seçilmişti.

O günden beri futbol dünyasında çok tartışılan bir isim haline gelen Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldik ve hem kendisine yönelik eleştirileri hem de futbol ekonomisine ilişkin projelerini sorduk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.