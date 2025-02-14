Sürdürülebilir çözümler sunan markalar artıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini bildiriyor. Yani dünyada yılda 4 milyar ton gıda üretilirken bunun 1,3 milyar tonu çöpe gidiyor. Gıda israfının yüzde 56’sı gelişmiş ülkelerde, yüzde 44’ü ise gelişmekte olan ülkelerde oluşuyor.

Ülkelerin kişi başı israf oranları ise; Fransa’da 85 kg, İngiltere’de 77 kg, Almanya’da 75 kg, Japonya ve Çin’de 64 kg, ABD’de ise 60 kg şeklinde. Türkiye ise ne yazık ki kişi başı 93 kg gıda atığı ile bu alanda en çok israf eden üçüncü ülke konumunda. Yiyecek içecek noktalarında oluşan atıklar ise genel atığın yüzde 40’ı kadar.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.