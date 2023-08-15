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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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“Sürdürülebilir ihracatı artırmaya odaklandık”

Armatür sektörünün ihracatındaki artış ivmesi temmuz ayında devam etti. Sanayiciler olarak 2023’ün ikinci yarısına ilişkin öngörülerde daha temkinli olduklarını dile getiren ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, “İhracat kanallarımızı geliştirmek ve sürdürülebilir ihracatımızı artırmak öncelikli hedefimiz” dedi.

15 Ağustos 2023
“Sürdürülebilir ihracatı artırmaya odaklandık”

Geçtiğimiz yılı 4,22 milyar dolar ihracatla kapatan armatür, valf, vana musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektöründe, 2023 yılı ocak-temmuz dönemi ihracat rakamları açıklandı. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 2'lik bir artışla 2 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşirken, temmuz ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 15,5 artışla 311 milyon dolara ulaştı. Yüzde 70'lerde kapasite kullanımının olduğu sektörde, ihracat birim fiyatı 5,73 dolardan 6,2 seviyesine yükseldi. 

İHRACATTA ZİRVE ALMANYA'NIN

Sektörün temmuz ayında 43,1 milyon dolarla en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydeden ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, Rusya'nın 21,9 milyon dolarla ikinci sırada ve Irak'ın 15,9 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldığını duyurdu. Turhan, geçtiğimiz yıl haziran ayına kıyasla ABD'ye ihracatın yüzde 48 artışla 10,9 milyon dolar olarak ciddi bir artış kaydettiğini belirtti.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT

Sanayiciler olarak 2023’ün ikinci yarısına ilişkin öngörülerde daha temkinli olduklarını dile getiren Gökhan Turhan, "Ham madde ve enerji maliyetlerindeki artış ürünlere zam olarak yansıyor, ancak talepte bir artış olmadığı sürece ekonomik olarak dengeler yerini bulmayacaktır." dedi.

2023 yılı ilk 6 aylık dönemde iç pazarda talebin oldukça yüksek olduğunun altını çizen Turhan, "Ancak dış pazarlarda durum biraz daha durağan geçti. Uluslararası alanda yaşanan resesyon ihracat satış kanalında satışlarımızı olumsuz yönde etkiledi. Parasal sıkılaştırma politikalarının uygulanması, vergi artışları, ihracatçı olmayan firmalarımızın kredi faizlerindeki artışı ve krediye ulaşımda zorluk yaşamaları gibi nedenlerden dolayı iç piyasada talebin düşeceğini ve satışların adet bazında azalacağını düşünüyorum. Bu sebeple ihracat kanallarımızı geliştirmek ve sürdürülebilir ihracatımızı artırmak öncelikli hedefimiz. " değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIKTAN İHRACATÇIYA FİNANSA ERİŞİM DESTEĞİ

Turhan sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada; uygun şartlarda finansmana erişim konusunda Bakanlık olarak Türk Eximbank ve İhracatı Geliştirme Şirketi vasıtasıyla ihracatçılara yardımcı olmaya gayret ettiklerini belirtmeleri ve ihracat desteklerini artırma çalışmaları biz ihracatçılar için oldukça sevindirici oldu. Sektörlerimizde dış piyasada 2023 yılının ilk yarısında yaşanan kayıplar elbette bizleri olumsuz etkiledi. Öncelikli olarak yerli üretimin korunması, güçlendirilmesi ve kredi kanallarının açılması sanayiciyi dış piyasada rahatlatacaktır."

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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