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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Sürdürülebilirliğe demlenen yolculuk

Sürdürülebilirlik, günümüzde yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik anlamda da sorumluluk gerektiren bir yaklaşım haline geldi. Efor Çay da bu yaklaşımı iş yapış biçiminin merkezine yerleştiren şirketlerden biri.

15 Mayıs 2025 | 04:50
Sürdürülebilirliğe demlenen yolculuk

Çevreye duyarlı üretimden toplumsal faydaya kadar uzanan geniş bir vizyonla hareket eden şirketin, 2016 yılından bu yana sahip olduğu Rainforest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği) Sertifikası, sadece sürdürülebilir tarım uygulamalarının değil, aynı zamanda üretim zincirinin de sosyal sorumluluk ilkeleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor.

Ekonomist’in 27 Nisan-10 Mayıs 2025 tarihli sayısından

DÖNGÜSEL EKONOMİYE KATKI

Bu sertifika sayesinde doğaya saygılı bir üretim yaparken, çiftçilerinin yaşam standartlarının iyileştirilmesine de katkı sağladıklarını söyleyen Efor Çay CEO’su İbrahim Akkuş, “Enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynaklara geçiş de sürdürülebilirlik stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Malatya Arapgir’de kurduğumuz 10.3 MW kapasiteli güneş enerjisi santralimizle, enerjimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Aynı şekilde, Samsun’daki gübre fabrikamızda da güneş enerjisi yatırımımızla çevresel etkimizi azaltmaya yönelik somut adımlar atıyoruz” diye anlatıyor.

‘Sıfır atık’ ilkesiyle çalışan tesislerinde, üretim süreçlerini izlenebilirlik ve geri dönüşüm esaslarına göre şekillendirdiklerini belirten Akkuş, şöyle devam ediyor: “Ayrıca, ÇEVKO Vakfı ile yaptığımız anlaşma kapsamında ‘Yeşil Nokta Sözleşmeli Firma’ olarak ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda yasal yükümlülüklerimizi yerine getiriyor, döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Kurumsal sosyal sorumluluk tarafında ise bölge halkına ve çalışanlarımıza yönelik projelere önem veriyoruz. Yerel kalkınmaya destek sunan istihdam politikalarımızın yanı sıra eğitim ve toplumsal gelişim projelerinde de yer alıyoruz.”

CİRO HEDEFİ 10 MİLYAR TL

Şirket, önümüzdeki dönemde de hem çevresel hem de toplumsal sürdürülebilirlik alanında daha kapsamlı projeleri hayata geçirmeye devam etmeyi planlıyor. Her yıl istikrarlı bir büyüme yakaladıklarından, bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için yatırımlarına ve operasyonel güçlerine sürekli yenilikler kattıklarından söz eden Akkuş, “2024 yılı faaliyet yılında ciromuz 6,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılı için koyduğumuz hedef, 10 milyar TL’nin üzerine çıkmak. Bu da yüzde 40’ın üzerinde bir büyüme anlamına geliyor. Bu hedefi yalnızca finansal bir başarı olarak değil, aynı zamanda markamızın hem iç pazarda hem de uluslararası arenada güçlenen konumunun bir yansıması olarak görüyoruz” diye ekliyor. Öte yandan kulislerde dünyanın en büyük kahve zincirlerinden Jacobs’un 2018 yılında aldığı Ofçay’ı Efor Çay’a satarak, çay sektöründen çıkma hazırlığında olduğu da konuşuluyor.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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14 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Mayıs)
Emlak Konut GYO temettü miktarı ve ödeme tarihini duyurdu (2025)
Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
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Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
GERİ
İLERİ
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