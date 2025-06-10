Sürdürülebilirlik yatırımlarıyla enerji tasarrufundan sosyal etkiye

İklim değişikliğiyle mücadele sadece çevresel bir zorunluluk olmanın ötesinde kurumsal sorumluluğun da merkezinde yer alıyor. Özellikle yapı sektöründe enerji verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması ve doğal kaynakların korunması gibi başlıklar artık markaların uzun vadeli stratejilerinde belirleyici hale geliyor. Bu anlayışla hareket eden Baumit Türkiye, çevreye duyarlı sürdürülebilirlik çözümleriyle sektörde dikkat çekiyor.

Yapı malzemeleri için geliştirdiği inovatif çözümler kadar sosyal sorumluluk projelerine de sürdürülebilirlik perspektifiyle yaklaşan marka, çevresel ve toplumsal faydayı birlikte inşa ediyor. Sürdürülebilirliği bütünsel olarak benimsediklerini vurgulayan Baumit Türkiye Pazarlama Müdürü Selin Tümer Ataoğlu, “Hem çevreye hem de geleceğe karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu sorumluluğu yalnızca teknik çözümlerle değil, toplumu bilinçlendiren ve dönüştüren sosyal projelerle de yerine getiriyoruz” diyor.

DOĞANIN KAYBOLAN SESLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Fernweh | Kayıp Sesler projesiyle dünyada giderek kaybolan yaşam seslerinin izini süren marka, farkındalığı kültürel bir üretime dönüştürüyor. Proje kapsamında hazırlanan ‘Fernweh | Kayıp Sesler’ plak albümünde, iklim değişikliği nedeniyle kaybolma tehlikesi altındaki sesler arşivlenmiş durumda.

Bu projenin, yuvamızı koruma içgüdüsü ile ortaya çıkan, doğanın ve yaşamın seslerini geleceğe aktarma misyonlarının bir yansıması olduğunu söyleyen Ataoğlu, projeyi yaşam ile insan arasındaki bağa dikkat çekmek için hayata geçirdiklerini vurguluyor ve ekliyor: “Fernweh | Kayıp Sesler Albümü; rüzgârın, denizin, hayvanların, şehrin ve hayatın içindeki birçok sesi bir plak kaydında toplayarak, yaşamın bize sunduğu güzellikleri yeniden keşfetmemizi ve bu sesleri gelecek nesillere miras bırakmamızı sağlayacak. Bir müzik albümü olmanın çok ötesinde bir farkındalık hareketi olan bu projeyle toplumda iklim değişikliği ve enerji verimliliği bilincini artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için herkesi harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışma, aynı zamanda Baumit Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunun duyusal ve kültürel bir uzantısı niteliğinde.”

ÇOCUKLARA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİ AKTARILIYOR

Baumit Türkiye’nin 2019’da hayata geçirdiği ‘Geleceğimizi Mantoluyoruz’ projesi, markanın sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir yansıması. Proje kapsamında çocuklara küresel ısınma, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve ısı yalıtımının önemi eğlenceli, anlaşılır ve kalıcı yöntemlerle anlatılıyor. “Geleceğe gerçekten sahip çıkmak istiyorsak işe çocuklardan başlamalıyız. Biz bu proje ile çocukları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Ataoğlu, 2019 yılında başlayan proje kapsamında, iş ortakları ile birlikte, kış şartlarının ağır olduğu bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocukları mont ve içinde enerji verimliliği ile ilgili bilgiler bulunan okul defterleri ile buluşturduklarını ifade ediyor.

Projenin 2023 yılında yepyeni bir boyut kazandığını aktaran Ataoğlu, bu genişlemeyi şu sözlerle anlatıyor: “Çocuklara bilgiyi sadece anlatmak değil, yaşatmak istedik. Bu nedenle KidZania’da dönüştürdüğümüz Baumit Mantolama Deneyim Alanı’nda eğlenceli aktiviteler ile çocukları ısı yalıtımı ve enerji verimli yapılar konularıyla tanıştırdık. Projenin etkisini pekiştirmek amacıyla bir animasyon filmi hazırladık. Son olarak 2024 yılında ise “Bumi ile Enerjim Verimli, Geleceğim Güvenli” isimli çocuk kitabını yayımladık. Tiyatro sanatçısı Sevinç Erbulak’ın çocuklara yönelik tiyatral gösterisi ile lansmanını gerçekleştirdiğimiz kitapla, sürdürülebilirliği basit ve renkli bir dille anlattık.”

GENÇ TASARIMCILARA ÇAĞRI

Markanın gençleri merkeze alan bir diğer sürdürülebilirlik çalışması ise her yıl düzenlenen ‘Baumit Tasarım Yarışması.’ Yarışma; sağlıklı yaşam alanları üretme hedefiyle genç tasarımcıların yaratıcı fikirlerini destekliyor. Ataoğlu, yarışmanın amacını şöyle açıklıyor: “Bu yıl dördüncüsünü hayata geçirdiğimiz bu yarışmayla katılımcılarımızın yaşam alanlarını iyileştirmeye yönelik projeler geliştirilmesi üzerine düşünmesini istedik. Gençlerin mimari vizyonlarını toplumsal fayda odağında geliştirmelerini sağlamak ve onları sosyal sorumluluk bilinciyle üretmeye teşvik etmek, bu projedeki en temel amaçlarımız arasında yer alıyor. Yarışmamız, genç tasarımcıların sadece mesleki değil, toplumsal etkileri gözeten bakış açıları kazanmalarına da katkı sunuyor. Bizim için geleneksel hale gelen bu yarışmamızla yaratıcı gençlerin potansiyelini doğru yönlendirdiğimizde, daha sağlıklı yaşam alanlarıyla şehirlerin çehresinin değişebileceğine inanıyoruz.”

KARBON SALIMINDA YÜZDE 41 AZALTIM

Baumit’in çevresel sorumluluğu sadece projelerle sınırlı değil. Şirketin global sürdürülebilirlik ajandası Go2morrow hareketi kapsamında, ısı yalıtım harçlarının karbon salımı yüzde 41 oranında düşürüldü. “Enerji verimliliğini sağlamak için önce kendi üretim süreçlerimizi dönüştürdük. Karbon ayak izini azaltan reçetelerle ürettiğimiz ısı yalıtım ürünleri, binaların enerji tüketimini minimuma indiriyor” vurgusu yapan Ataoğlu, Baumit’in global hedefinin ton başına karbon salımını yüzde 20 oranında azaltmak olduğunu belirtiyor.