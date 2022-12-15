Tahıl ithalatıyla yüzde 398 büyüme yakaladı

2020'de 485 milyon TL'lik cirosunu yüzde 398'lik artışla 2021'de 2,4 milyar TL'ye çıkaran Gaziantepli İpek Yem, Anadolu 500 araştırmasında ciroda en fazla artışı sağlayan şirket oldu. Şirketin 2020 yılında yaptığı soya fasulyesi küspesi, mısır, arpa tahılları ithalatı bu yükselişte etkili oldu.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan

Ekonomist'in Anadolu 500 araştırmasında 2021 yılında ciroda en fazla artışı sağlayan şirket, Gaziantepli İpek Yem oldu. 2020 yılında 485 milyon TL'lik cirosunu 2021'de 2,4 milyar TL'ye ulaştıran şirket, yüzde 398'lik artışla listede birinciye sıraya yükseldi.

Şirketin 2020 yılında yaptığı soya fasulyesi küspesi, mısır arpa vb. tahılları ithalatıyla birlikte iç ve dış piyasada satışlarını artırması bu yükselişte etkili oldu.

Özgüçlü ailesinin 1988 yılında Gaziantep'te hayvansal yem üretimiyle kurduğu İpek Yem, nihai tüketici nezdinde en çok Oba Makarna markasıyla tanınıyor. Yıllık 170 bin ton karma yem üretimi kapasitesi bulunan İpek Yem, bu yıl bu rakamı 180 bin tona ulaştırmayı hedefliyor.

İpek Yem Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özgüçlü, 2023 yılında bu rakamı 200 bin tona ulaştırmayı hedeflediklerini söylüyor. Özgüçlü, "Ayrıca firmamız 400 bin ton soya küspesi ile arpa, mısır vb. tahılların ithalatını yaparak satışlarını gerçekleştirdi" diyor.





YENİ PAZARLAR

2021 yılında 78 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, 20 ülkeye ürünlerini gönderiyor. Bu yılı 90 milyon dolarlık ihracatla tamamlayacaklarını belirten Hakan Özgüçlü, 2023 yılında ise 120 milyon dolar hedeflerinin olduğunu vurguluyor. Özgüçlü, "Asya ve Afrika pazarlarına odaklanıyoruz.

Yem satışlarının yanı sıra hammadde satışlarımız ile dünya piyasasında söz sahibi olma hedefimiz bulunuyor" diye konuşuyor. Bu yıl cirolarını 4 milyar TL'ye ulaştıracaklarını 2023 yılında ise 6 milyar TL'lik ciro hedeflediklerini

ifade eden Özgüçlü, cirodaki artışın nedenlerini şöyle anlatıyor:

"2020 yılında soya fasulyesi küspesi, mısır arpa vb. tahılların gemi ile ithalatını yaptık. Gerek yurtdışına ve gerekse yurtiçine satışlarımızı artırdık. Soya fasulyesi küspesi satışlarında firmamız lider, piyasada ise fiyat belirleyici konumda. Ahır ve kümes hayvan yetiştiricilerinin kullandığı bu hayvan yemi en yüksek proteini barındıran bir hammadde."

8 BİN TON EK DEPOLAMA ALANI

Şirket aynı zamanda yeni yatırımlar yaparak silolarını da büyüttü. 4 bin metrekare arazi üzerine yeni depolar ve silolar yaptıklarını söyleyen Hakan Özgüçlü, bu yatırım sayesinde 8 bin ton ek depolama alanına sahip olduklarını ifade ediyor.

Özgüçlü, şöyle devam ediyor: “Dünyanın son zamanlarda gıda ile ilgili sorunlarına ülkemiz adına çözümler üretip yaratıcı fikirler sunmaya başladı. İskenderun'da antrepolar kiralanmak suretiyle gıda maddelerinin dünya ve ülkemiz piyasasına her an ulaşabilir konumda olmasını hedefliyoruz. Ucuz ve kaliteli hammaddeyi dünya

piyasasına sunmak adına yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”



