Tarım dostu start up yurtdışında büyüyecek

Farmingo, sıralı ekim ağaçlara yönelik otonom ilaçlama kitleri sunan bir girişim. Bu kitler, mevcut tarımsal ilaçlama makinelerine entegre edilerek tüketilen ilaç, su ve akaryakıt miktarlarını azaltmayı hedefliyor, aynı zamanda mahsul verimini artırmaya yardımcı oluyor.

Mert Tuncel tarafından kurulan Farmingo, 2021 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyete geçti. Girişim, kurucusunun tarım arazilerindeki ilaçlama süreçlerini gözlemleyerek ortaya çıktı ve çevresel etkileri azaltmayı amaçlayan bir çözüm sunmaya odaklandı.

2022 yılında TİM-TEB Girişim Evi Start Up Hızlandırma Programı'na katılan girişim, bu kapsamda bire bir yönetim danışmanlığı, mentorluk, network desteklerinden faydalandı.

UÇTAN UCA DENEYİM

Farmingo'nun proje fikir aşamasını ve AR-GE çalışmalarını başarıyla tamamladığını söyleyen Farmingo Teknoloji ve İnovasyon Ekip Lideri Mert Tuncel, Türkiye genelindeki tarım makine üreticilerine, tarım işletmelerine ve çiftçilere satış yaptıklarını belirtiyor.

Farmingo, Agrotek Tarım Makineleri, Bayer, Türk Traktör, Karakız Tarım Makineleri, Ataman Çiftliği, Avrupa Tarım, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi sektör lideri firmalarla iş birliği yapıyor.

Farmingo'nun hassas tarım uygulamalarına odaklanarak, inovatif ürün ve hizmetler geliştirmeyi planladığını ifade eden Tuncel, "Türkiye'de tanınan bir marka olmanın ötesinde, dünya genelinde bilinen bir marka haline gelmeyi amaçlıyoruz.

Hassas tarım uygulamalarıyla çiftçilere uçtan uca tarım deneyimi sunarak sürdürülebilirlik ve uygulanabilirlik konularında rehberlik etmeyi hedefliyoruz" diyor.

“Uluslararası alanda söz sahibi olmak istiyoruz”

“Farmingo, dünya genelinde giderek önem kazanan gıda ve tarım sektörüne katkı sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla yurtdışında da etkili olmayı planlıyor. Yurtdışındaki pazar payımızı genişletmek için ürün ve uygulamalara odaklanan çalışmalarımızı hızlandırıyoruz ve uluslararası alanda söz sahibi olma yolunda adımlar atıyoruz.”

