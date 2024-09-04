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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Tarım GES’lerde 15 bin MW’lık potansiyel var

Güneş enerjisinden elektrik üretiminin yanı sıra tarımsal üretimin de eşzamanlı olarak yapıldığı Tarım GES’ler, dünyada yaygınlaşıyor. Türkiye’de ise henüz pilot uygulamalar yapılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin 15 bin MW’lık Tarım GES potansiyeli olduğunu belirtiyor.

04 Eylül 2024 | 12:08
Tarım GES’lerde 15 bin MW’lık potansiyel var

Türkiye gibi güneşlenme süresi günlük yaklaşık yedi saati bulanan ülkeler için iklim kriziyle mücadelede en önemli araçlardan biri, ham maddesi bedava olan güneş enerjisi. Bu enerji aynı zamanda fosil yakıtların aksine çevreye zararlı emisyonlar yaymıyor ve temiz bir enerji kaynağı olarak öne çıkıyor.

Bugün gelinen noktada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2024 yılı temmuz ayı verilerine göre, Türkiye’nin enerji kurulu gücü 112 bin 999 MW’a, kurulu gücün kaynaklara göre dağılımına bakıldığında ise güneşin payı yüzde 15,6’lara ulaşmış durumda. Yani Türkiye, güneşte 15 bin 701 MW’lık bir kurulu güce sahip.

Öte yandan Türkiye’deki toplam 30 bin 380 adet elektrik enerjisi üretim santralinin de 28 bin 288 adedini güneş kaynaklı santraller oluşturuyor. Uzmanlar, güneş enerjisinde benzersiz bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin, her yıl 3 bin MW güneş enerjisi kaynağını sisteme dahil edebilecek güçte olduğuna dikkat çekiyor. GES kurulu gücünde artış hedeflenirken, tarımsal üretimin de eşzamanlı olarak aynı arazi üzerinde yapıldığı Tarım GES’ler de enerji sektöründe öne çıkan konuların başında geliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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