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“Tarımda en büyük 10 arasında yer alacağız”

Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, “2024’te 250 milyon dolarlık yatırım yapacağız” diyor.

07 Mart 2024
“Tarımda en büyük 10 arasında yer alacağız”

Tarım sektörüne seracılık, tohum ve gübre yatırımlarıyla giren Alarko Tarım, 2028’de bu alanlarda dünyanın en büyük 10 şirketi arasında yer almayı hedefliyor. Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, “2024’te 250 milyon dolarlık yatırım yapacağız” diyor. 

Tarım sektörüne seracılık yatırımlarıyla ilk adımı geçen yıl atan Alarko Holding, bu alanda en büyük 10 şirketten biri olmak stratejisiyle büyüyor. İnşaat, taahhüt, turizm ve enerji sektörlerinde faal olan holding, cironun yüzde 40’ını tarımdan elde etmeyi planlıyor. 

Alarko Tarım Grubu Genel Müdürü Melike Koçoğlu, bu yıl 250 milyon dolarlık yatırımla seracılıkta 2 bin dönüme ulaşmayı, tohum ve gübre alanında da yeni yatırımlarla hızlı büyüme hedeflediklerini söylüyor. 

2028 yılına kadar 5 bin dönüm arazide 250 bin ton sebze üretmeyi planladıklarını aktaran Melike Koçoğlu, şirketin yeni dönem büyüme planını anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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