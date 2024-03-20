Tatlı bir girişim fırsatı: Aylık ciro hedefi 900 bin TL ile 3 milyon TL arası

1983Beyoğlu Çikolata, Türkiye genelinde yeni franchise şubeler açacak. 2024 yılında Ankara, Samsun, Muğla, Eskişehir ve Bursa'da şubeler açılması için öncelik tanınıyor. Şubeler için aylık ciro hedefi ise 900 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor.

Çikolata pazarı her geçen yıl güçlü bir şekilde büyüyor. Sevgililer günü, yılbaşı, bayram gibi özel günler de sektörün hızlı büyümesine katkı sağlıyor. Türkiye'de toplam çikolata üretimi 2023 yılında 237 bin ton olarak gerçekleşti. Günümüzde vegan ve glutensiz gibi seçenekleriyle sağlıklı tercihler sunan çikolata sektörünün 2024 yılında yüzde 7 ile 10 arası büyümesi bekleniyor.

Sektör markalaşarak franchise sistemiyle de girişimcilere fırsat sunuyor. Bu markalardan biri olan 1983Beyoğlu Çikolata, Türkiye genelinde yeni franchise şubeler açacak. 1983Beyoğlu Çikolata'nın temelleri, Seda Şahin'in 2015 yılında evlilik dolayısı ile geldiği Antalya'da meşhur Beyoğlu çikolatasının olmadığını fark etmesiyle atıldı.

Şahin'e, Antalya'nın en işlek ve popüler caddesinde duyduğu tramvay sesi İstanbul'un Beyoğlu çikolatasını hatırlattı. 40 metrekare bir mağazada 1983Beyoğlu Çikolata & Kahve girişimini oluşturarak Antalya'nın ilk çikolata ve kahveden oluşan konseptine imza atan Şahin, büyüyen marka zincirinin ilk adımını atmış oldu.

YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK

28 franchise şube ile faaliyet gösteren 1983Beyoğlu Çikolata, 2024 sonunda 10 mağaza daha açmayı hedefliyor. 375 bin TL + KDV franchise giriş bedelinin alındığı bu iş modelinde, toplam yatırım maliyeti minimum 150 metrekare için ortalama 3 milyon TL'den başlıyor. Şubeler için aylıkciro hedefi 900 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor.

Yüzde 4 royalty bedeli alınıyor. Şubelere yüzde 25 ile 45 arasında kâr marjı sunuluyor. Bayilere eğitim, sosyal medya, kurumsal radyo, reklam gibi konularda destekler sunuluyor. 2024 yılında Ankara, Samsun, Muğla, Eskişehir ve Bursa'da şubeler açılması için öncelik tanınıyor.

Irak Erbil'de iki, Azerbaycan Bakü'de birşubelerinin bulunduğunu söyleyen Seda Şahin, Katar, Dubai, Suudi Arabistan, Almanya ve Viyana'ya da açılmayı planladıklarını ifade ediyor. Dubai ve Katar ile görüşmelerinin devam ettiğini belirten Şahin, yurtdışında üç yılda şube sayılarının yaklaşık 25 milyonluk bir yatırım ile 10'a çıkmasını hedeflediklerini vurguluyor.

YATIRIMCILARIN GÖZDESİ

Yurtdışında tatlıya olan ilginin yüksek özellikle eritilmiş Belçika çikolatasından hazırlanan tatlılar ve günün her anına eşlik edebilecek Beyoğlu kırma, spesiyal çikolatalara yönelik olduğuna dikkat çeken Şahin, şöyle devam ediyor:

"Çeşmeden akan çikolatalar yatırımcı adaylarının gözdesi. Geleneksel Türk kahvesi ve kendimize özel yedi çeşit aramadan oluşan Beyoğlu kahvesi Bakü ve Irak Erbil'de satışı en yüksek ürünler."

İŞİN AYNASI



Uygun yer: 2024 yılı için Ankara, Samsun, Muğla, Eskişehir ve Bursa’da şubeler açılması için öncelik tanınıyor.

İlk sermaye: 375 bin TL + KDV franchise giriş bedelinin alındığı bu iş modelinde, toplam yatırım maliyeti minimum 150 metrekare için ortalama 3 milyon TL’den başlıyor.

Ciro hedefi: Şubeler için aylık ciro hedefi 900 bin TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor.

Kâr marjı: Yüzde 25 ile 45 arasında değişiyor.

Bayilere verilen destekler: Eğitim, sosyal medya, kurumsal radyo, reklam gibi konularda destekler sunuluyor.

Başvuru için: 0242 242 19 83 ya da 0542 410 19 83





