Teknoloji markalarından sürdürülebilir adımlar

Sürdürülebilirliği odağına alan markalar, bu yönde yenilikçi çözümlere yöneliyor. Ana faaliyet alanının dışına çıkarak farklı kategorilerde çevre dostu ürünler geliştiren markaların sayısı da her geçen gün artıyor.



Günümüzde temiz enerji kaynaklarına yönelik teknoloji yatırımları 755 milyar dolara ulaştı. Pek çok sektörde yenilikçi ve doğa dostu çözümler ön plana çıkmaya başladı.

Özellikle de küresel olarak toplam karbon salımının yüzde 1,4'ünden sorumlu olan teknoloji şirketleri, sürdürülebilirlik konusunda yaptıkları çalışmalarında hedef büyüttüler. Bu yöndeki teknolojilere odaklanan global şirketler, ana faaliyet alanlarının dışına çıkarak farklı kategorilerde çevre dostu ürünler geliştirmeye de başladılar.

160'tan fazla ülkede faaliyet gösteren bilgi ve iletişim şirketi Acer da onlardan biri. Bilgisayar sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Acer, geçtiğimiz günlerde escooter serisinin lansmanını gerçekleştirdi.

Kentsel yaşam tarzını desteklemek üzere tasarlanan Acer AES013, kullanıcıların tek bir şarjla uzun mesafeler kat etmelerini sağlıyor. Çevreci özellikleriyle öne çıkan elektrikli scooter, 6 km/saat, 10 km/saat ve 25 km/saat olmak üzere üç farklı hız moduna sahip ve bu modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

ÇEVRE DOSTU SERİ

Sürdürülebilirliğin Acer'ın DNAsında yer aldığını ve uzun yıllardır şirket içinde kullandıkları su ve elektrikten iş seyahatleri nedeniyle oluşan karbon salımına kadar her şeyi global merkeze raporladıklarını belirten Acer Türkiye Pazarlama Müdürü Sema Yıldız, bu rakamları her yıl düşürme hedefiyle hareket ettiklerini söylüyor.

Çevre dostu ürün serileri de olduğundan bahseden Yıldız, "Vero serimiz, doğaya daha az zarar vermek ve daha fazla yarar sağlamak için geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor. Öte yandan şu anda grubumuzun yenilebilir enerji kullanım oranı yüzde 45. Ancak 2035'e kadar yüzde 100 yenilebilir enerji kullanma sözümüz var" diye anlatıyor.

YÜZDE 30'LUK ARTIŞ

Türkiye'de bilgisayar pazarına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Yıldız, özellikle dizüstü bilgisayarlara yönelik talebin her geçen gün daha da arttığını ifade ediyor.

Dizüstü bilgisayar kategorisinde 2023 yılının ilk altı ayında adet bazında yüzde 30'luk bir artış yaşandığını, dizüstü oyun bilgisayarlarındaki artışın ise bunun üç katından daha fazla olduğunu vurgulayan Yıldız, fiyatların daha da artacağından endişelenen tüketicilerin satın alma konusunda hızlı hareket ettiklerini belirtiyor.

HEDEF 100 MİLYON DOLAR

Acer'ın hem dizüstü hem de dizüstü oyun bilgisayarı kategorilerinde pazardaki büyüme oranının üstünde, yüzde 100'lük bir artışla ilk altı aylık dönemi tamamladığını dile getiren Yıldız, şöyle devam ediyor: "Bu yılki hedefimiz Acer Türkiye olarak 100 milyon dolar ciroydu.

Pazar payı ve adet anlamında hedeflerimizin üzerinde gidiyoruz. En önemli yatırım yaptığımız yer satış noktalarımız. Çünkü bilgisayar satışında halen en güçlü kanal offline. Çünkü bilgisayar pahalı ve karar verme süreci daha uzun süren bir ürün. Tüketici mağaza gidip dinlemek ürün hakkında bilgileri dinlemek istiyor. Bizim önümüzdeki dönemde de odak noktamız gaming ve ultra ince segment."

GLOBALDEN FİYAT DESTEĞİ

Kur nedeniyle oluşan fiyat artışlarını tüketiciye daha az yansıtmak için global merkezden destek aldıklarından da bahseden Yıldız, "Mecburen fiyatları tüketiciye daha yakın bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketiciler alım güçlerine uygun olan modellere yöneliyor.

Bizim de ultra ince segmentimizin bir alt kategorisinde yer alan 10 bin TL'ye kadar olan bilgisayarların en çok sattığımız ürünler olduğunu söyleyebilirim" diye ekliyor.

