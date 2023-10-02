ARA
Bist 100
8476,52
1,7%
Bist 100
Dolar/TL
27,4523
0,1594%
Dolar/TL
Euro/TL
28,9169
-0,2675%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0533
-0,375%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1619,88
-0,57%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Teknoparklar 2024’te yatırıma hız verecek

Haberimizde Türkiye’nin önde gelen teknoparklarının ve teknoloji merkezlerinin 2024 yılı ajandalarını araştırdık.

02 Ekim 2023
Teknoparklar 2024’te yatırıma hız verecek

Bugüne kadar 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren teknoparklar, 2024 yılında da ekosisteme yatırım yapmaya devam edecek. Hizmet alanlarını büyütmeyi planlayan teknoparklar, kuracakları yatırım fonlarıyla da start up’lara kaynak sağlayacak.

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde AR-GE ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıktığı, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri teknoparkların sayısı Türkiye’de 97’ye ulaştı. 

Bu bölgelerden bugüne kadar toplam 233 milyar TL satış ve 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Kuluçka merkezleriyle de binlerce start up’a ev sahipliği yapan teknoparklar ve teknoloji merkezleri, 2024 yılında da ekosisteme yatırım yapmaya devam edecek. 

Yeni hizmet binalarıyla alanlarını büyütmeyi ve firma sayısını artırmayı planlayan teknoparkların birçoğu, kuracakları yatırım fonlarıyla da start up’lara kaynak sağlamayı hedefliyor. 

Uluslararası iş birlikleriyle yurtdışı etkinliklerini de artırmayı planlayan bu bölgeler, hızlandırıcı programlarıyla da ekosisteme yeni girişimcilerin katılmasına katkı sağlayacak. Haberimizde Türkiye’nin önde gelen teknoparklarının ve teknoloji merkezlerinin 2024 yılı ajandalarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1619,88 -0,57%
  • ALTIN ONS 1835,46 -0,72%
  • BIST 100 8476,52 1,7%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,4523 0,1594%
  • EURO/TURK LIRASI 28,9169 -0,2675%
  • EURO/USD 1,0533 -0,375%
  • INGILIZ STERLINI 1,21636 -0,2906%
  • JAPON YENI 149,772 0,142%
  • KANADA DOLARI 1,36156 0,28061%
  • RUS RUBLESI 99,1725 1,1964%
Günün En Çok Okunanları
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
Fast food’da ‘gel-al’ dönemi
GERİ
İLERİ
Yatırımcının yeni limanı arsa ve arazi
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
18 kurumdan 50 hisse önerisi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
100 uçak eşiğini aşıyor: Pegasus, 100. uçağı "Cumhuriyet"i teslim aldı
Düzce’ye madeni yağ fabrikası kuracak
Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel'den piyasa, kampanya ve 2023 yorumları
İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi
Ankara'da bombalı saldırı girişimi: Bakan Ali Yerlikaya'dan açıklama
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL