Teknoparklar 2024’te yatırıma hız verecek

Bugüne kadar 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren teknoparklar, 2024 yılında da ekosisteme yatırım yapmaya devam edecek. Hizmet alanlarını büyütmeyi planlayan teknoparklar, kuracakları yatırım fonlarıyla da start up’lara kaynak sağlayacak.

Üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde AR-GE ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıktığı, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri teknoparkların sayısı Türkiye’de 97’ye ulaştı.

Bu bölgelerden bugüne kadar toplam 233 milyar TL satış ve 8,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Kuluçka merkezleriyle de binlerce start up’a ev sahipliği yapan teknoparklar ve teknoloji merkezleri, 2024 yılında da ekosisteme yatırım yapmaya devam edecek.

Yeni hizmet binalarıyla alanlarını büyütmeyi ve firma sayısını artırmayı planlayan teknoparkların birçoğu, kuracakları yatırım fonlarıyla da start up’lara kaynak sağlamayı hedefliyor.

Uluslararası iş birlikleriyle yurtdışı etkinliklerini de artırmayı planlayan bu bölgeler, hızlandırıcı programlarıyla da ekosisteme yeni girişimcilerin katılmasına katkı sağlayacak. Haberimizde Türkiye’nin önde gelen teknoparklarının ve teknoloji merkezlerinin 2024 yılı ajandalarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.