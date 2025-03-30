Termal turizmden 10 milyar dolar gelecek

Termal yeraltı kaynaklarının zenginliğiyle öne çıkan ülkemizde termal turizme yönelik uluslararası standartlarda tesis sayısı her geçen yıl artıyor. Bolu’dan Hatay’a, Afyon’dan Bursa’ya, Güre’den İstanbul’a ülke çapında termal turizm yatırımları bulunurken, Afyon, Pamukkale, Bursa ve Yalova en çok talep gören termal bölgeler olarak öne çıkıyor. Termal turizmde artan hizmet kalitesiyle, her gruptan tatilcinin tatil alışkanlıklarına termal tesislerde konaklamalar da eklendi. Türkiye’nin doğal kaynaklarının tanıtımıyla bu yıldan itibaren termal turizmde 10-12 milyar dolarlık gelir hedefleniyor.

Ekonomist’in 16 Mart-29 Mart 2025 tarihli sayısından

Son yıllarda wellness (iyi yaşam) farkındalığının artmasıyla termal turizm gelişirken, tamamlayıcı sağlık kürleri ve tedaviler daha çok tercih edilir oldu. Tatilsepeti’nin Ekonomist dergisine yaptığı özel çalışma ile, 17-23 Mart arasında Afyon, Bursa, Yalova, Balıkesir, Bolu gibi öne çıkan termal bölgelerde kişi başı tatilin ne kadara mal olduğunu araştırdık. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, bölgeye, tesis kalitesine ve sunulan hizmetlere göre termal tatil fiyatlarının gecelik kişi başı 1.100 TL ile 2.804 TL arasında değiştiğini vurguluyor. Karayal, termal turizmde bu yıl 2024’e göre artan bir talep olduğunu, satışların yüzde 30-35 arttığını söylüyor.

DÜNYACA ÜNLÜ TERMAL MERKEZ

Zengin sıcak su kaynaklarıyla Türkiye dünyadaki en önemli termal turizm merkezlerinden biri. Termal kaplıcalar Anadolu topraklarında, ülkemizde doğmuş. Hititlerde, daha sonra antik Yunan ve Roma döneminde sıcak suların iyileştirici etkisinden yararlanılan kaplıcalar Anadolu’nun en eski turizm çeşidi olarak biliniyor. Termal bölgeler ülkemizde bugün de geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda, öne çıkan termal şehirlerimizin başında Afyonkarahisar, Pamukkale (Denizli), Kızılcahamam (Ankara), Bursa, Balıkesir, Yalova ve Bolu geliyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Pamukkale, antik dönemlerden bu yana insanlığa hizmet veriyor. Kaplıca veya termal su denilince ilk akla gelen bölgenin Afyon olması tesadüf değil. Yüksek kükürt oranına sahip Sandıklı bölgesindeki termal sular birçok tedaviyi destekleyici olarak öneriliyor. Modern tesislerde destek alabileceğiniz fizyoterapistler, uzman masörler de bulunuyor. Yalova, Bolu, Bursa ve Gönen de popüler termal bölgelerden.

KAAN KARAYAL / TATİLSEPETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Tatil trendlerinin değiştiğini, tatilin artık sadece deniz kum güneşle sınırlı kalmadığını belirten Kaan Karayal, “Tatili sakin bir coğrafyada, şifa peşinde, iyi yaşama adanmış tesislerde geçirmek isteyenlerin sayısı artıyor. 2024 yaz seyahat raporlarına göre, dijital detoksa girerek SPA, welness, yoga gibi deneyimleriyle öne çıkan tesislerde tatil yapanların sayısı bir önceki yıla göre arttı. Tatile çıkanlara 2025 seyahat planları sorulduğunda ise yüzde 67’si zihinsel rahatlama, arınma ve yenilenme; yüzde 49’u ise sağlığa kavuşmak için tatile çıkmak istediğini söylemiş. Dolayısıyla termal tatile ilginin dünyada da ülkemizde de artacağını düşünüyoruz” diyor.

HANGİ BÖLGELER GELİŞİYOR?

Sektöre yeni yatırımlar da geliyor. Türkiye’de bazı geleneksel termal tesisler, derinleştirilmiş welness deneyimlerine yatırım yaparak bu yönde kendini geliştiriyor. Eskilerin hamam ve saunası şimdilerde welness SPA kavramıyla sadece bedeni iyileştiren değil, ruha ve zihne de dokunan sağlık konsepti sunuyor. Spiritüel terapiler, yüz ve vücut bakımları, yoga, detoks ve doğru beslenme, medikal terapiler, gelişmiş masaj kürleri, ozon tedavileri, aromaterapi, kişiselleştirilmiş tedaviler, ileri teknoloji welness seansları da öne çıkıyor. Türkiye’nin tarihte Anadolu topraklarında doğan termal turizmini bütüncül sağlık konseptiyle geliştirerek dünya turizminde bu alanda çok daha iyi bir pay alabileceğine dikkat çeken Karayal, termal turizmde Mersin, İzmir ve Kütahya bölgelerinde gelişme gözlemlediklerini belirtiyor.

MEHMET KAMÇI / CORAL TRAVEL TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

FİYATLAR YÜKSELDİ

Ülkemizde termal turizm gende 50 yaş üstü kesim tarafından tercih ediliyor. Coral Travel Türkiye Genel Müdürü Mehmet Kamçı, termal otellerde 2025 yılında bir önceki yıla göre ortalama yüzde 25-30 bandında fiyat artışlarına gidildiğini söylüyor. Ocak-şubat ayları satış anlamında iyi geçtiğine dikkat çeken Kamçı, Ramazan ayının gelmesiyle mart ayında düşüş olacağını belirtiyor.

Termal oteller sadece kış dönemi gidilen yerler olarak görülüyor. Oysa bu tesisler 12 ay hizmet veriyor. Yılbaşı ve sömestre dönemleri en fazla satış alınan dönemler oluyor. Yaz döneminde de Afyon bölgesi gurbetçiler, Yalova ve Bursa eskisi kadar olmasa da Ortadoğulu turistlerce tercih ediliyor. Türkiye’nin kaynak zenginliği ve potansiyeli olarak Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci sırada olduğunu belirten Kamçı, şunları söylüyor: “Türkiye Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri içinde önemli bir “Sağlık ve Termal Turizm Destinasyonu” olabilecek konumda. Termal turizmde gerek konum olarak gerekse gelir açısından hak ettiği yerde değiliz. Ancak bu konuda önemli adımlar atılıyor. 2024’te dokuz yeni termal otel hizmete girdi. 2025 ve sonrasında ise 15 termal otel sektördeki yerini almaya hazırlanıyor. Böylece toplam 24 tesis, 7 bin 444 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.”

FİRUZ BAĞLIKAYA / TÜRSAB BAŞKANI

“Yatak kapasitesi için gidecek yol var”

“Ülkemizde kış dönemini hareketlendiren kayak ve termal turizmden 10-12 milyar dolarlık gelir hedeflenebilir. Piyasalardaki durgunluğa, krediye ulaşımın zorluğuna rağmen turizm yatırımları sürüyor. Artan yatak kapasitesi de bir biçimde ulaşılması gereken kapasiteye hala ulaşılmadığını gösteriyor.”