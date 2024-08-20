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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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‘Topraktan Ev’lenme trendi yayılıyor: Farklı modeller var

Konut kredilerinin el yaktığı günümüzde piyasa, geçmişin trendlerine döndü. Fuzul’den Babacan’a, Dedeman’dan Ege Yapı’ya ve ArsaVev’e birçok şirket topraktan konut satışına yönelik yeni modeller geliştirerek insanları ev sahibi yapıyorlar.

20 Ağustos 2024 | 22:41
‘Topraktan Ev’lenme trendi yayılıyor: Farklı modeller var

Ev’lenmek Türk halkının olmazsa olmazlarından biri. Özellikle ekonominin daraldığı, konut kiralarının fahiş bir biçimde arttığı günümüzde rahat geçinebilmek için ev sahibi olmak daha da önem kazandı. Konut fiyatlarının alım gücünün üzerinde arttığı ülkemizde konut sahipliği oranı ise düşüyor.

TÜİK verilerine göre, 2014’te yüzde 61 olan konut sahipliği oranı yüzde 57’ye gerilemiş durumda. Deprem, göç, mülteciler, nüfus artışı, evlenme ve boşanmalarla konut ihtiyacı artıyor. Ancak konut kredi faizleri psikolojik sınır olan yüzde 1’in çok üzerine çıkarak yüzde 3,5’lere gelmesi, insanların krediyle ev sahibi olmasını engelliyor.

İnsanların konut ihtiyacını karşılamak ve piyasayı hareketlendirmek isteyen sektör temsilcileri ise yeni arayışlar içerisine girdi. Babacan Holding’ten Fuzul Holding’e, Dedeman’dan Ege Yapı’ya, ArsaVev’den Nova Arsa ve Birliktearsa’ya kadar şirketler, konuta erişimi kolaylaştıracak arsadan konuta iki adımda ev sahibi olmayı içeren yeni modeller geliştirdiler.

Bu şirketlerin bazıları mortgage kredilerinin olmadığı 80’li yıllardaki kooperatif sistemlerini günümüze uyarlayıp tüketicilere sunuyorlar. Tuzla, Silivri, Başakşehir, Arnavutköy gibi İstanbul’un çeperlerinde projeler geliştirilirken Kuzey Ege, İç Anadolu başta olmak üzere Türkiye genelinde de bu tür projeler yaygınlaştı.

Haberin ayrıntıları, modellere ilişkin açıklamalar Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
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