‘Topraktan Ev’lenme trendi yayılıyor: Farklı modeller var

Ev’lenmek Türk halkının olmazsa olmazlarından biri. Özellikle ekonominin daraldığı, konut kiralarının fahiş bir biçimde arttığı günümüzde rahat geçinebilmek için ev sahibi olmak daha da önem kazandı. Konut fiyatlarının alım gücünün üzerinde arttığı ülkemizde konut sahipliği oranı ise düşüyor.

TÜİK verilerine göre, 2014’te yüzde 61 olan konut sahipliği oranı yüzde 57’ye gerilemiş durumda. Deprem, göç, mülteciler, nüfus artışı, evlenme ve boşanmalarla konut ihtiyacı artıyor. Ancak konut kredi faizleri psikolojik sınır olan yüzde 1’in çok üzerine çıkarak yüzde 3,5’lere gelmesi, insanların krediyle ev sahibi olmasını engelliyor.

İnsanların konut ihtiyacını karşılamak ve piyasayı hareketlendirmek isteyen sektör temsilcileri ise yeni arayışlar içerisine girdi. Babacan Holding’ten Fuzul Holding’e, Dedeman’dan Ege Yapı’ya, ArsaVev’den Nova Arsa ve Birliktearsa’ya kadar şirketler, konuta erişimi kolaylaştıracak arsadan konuta iki adımda ev sahibi olmayı içeren yeni modeller geliştirdiler.

Bu şirketlerin bazıları mortgage kredilerinin olmadığı 80’li yıllardaki kooperatif sistemlerini günümüze uyarlayıp tüketicilere sunuyorlar. Tuzla, Silivri, Başakşehir, Arnavutköy gibi İstanbul’un çeperlerinde projeler geliştirilirken Kuzey Ege, İç Anadolu başta olmak üzere Türkiye genelinde de bu tür projeler yaygınlaştı.

Haberin ayrıntıları, modellere ilişkin açıklamalar Ekonomist’in bu haftaki sayısında.