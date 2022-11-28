Trenin son vagonuna mı biniliyor?

Değerli okurlar,Son aylarda piyasalarda oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz. Borsa rekor üzerine rekor kırıyor. Gelişmekte olan piyasalara göre iskonto oranını azaltıyor ama hala burada önemli bir marj olduğu uzmanlarca ifade ediliyor.Gayrimenkulde yaşanan yüksek değer artışları sonrasında bu alana yatırım yapmayan önemli miktarda Kur Korumalı Mevduat’a (KKM) park eden yatırımcının da bu tercihini değiştirme eğiliminde olduğu görülüyor.Doğal olarak da en çok tercih edilen yatırım aracı borsa. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre 15 Kasım itibarıyla borsada yatırımcı sayısı 3 milyon barajını da geçti ve 3 milyon 49 bine ulaştı. Belki de bu haberi okuduğunuz süreçte sayı 3,1 milyona dayanmış olabilir.Çünkü son bir ayda 307 bin yeni yatırımcı borsaya geldi. Nisan 2021’den bu yana en yüksek aylık artış rakamı yakalandı. 3 milyon hesabın bazılarında bakiye yok, bazıları 100 bin TL’nin altında bir portföye sahip. Ancak bu durum küçük yatırımcının ilgisinin yüksek olduğu gerçeğini değiştirmiyor.Peki kur stabil mi olacak? Kur korumalı mevduata ilgi azalacak mı? Buradan çözülen para hangi yatırım aracına kayacak? Ons ve gram altında son günlerde yaşanan yukarı trend devam edecek mi? Tabii en önemli soru… Hisse senedi piyasasında, Noel Baba rallisi olarak tanımlanan bu yükseliş devam edecek mi? Yoksa yükselişin sonuna mı geliniyor? Tecrübesiz yatırımcı trenin son vagonuna mı biniyor?İşte bu sayımızda kapak haberimizde bu sorulara yanıt aradık. Gözde ve Ceren, piyasa uzmanları ile konuştu. Yılın son ayına girilirken, piyasa tahminlerini ve yatırım stratejilerini araştırdık. Olası riskleri ve fırsatları uzmanlarla değerlendirdik.Görünen o ki hisse senedi piyasasında olası düzeltmeler sınırlı kalacak ve yukarı trend devam edecek. Temel ve teknik anlamda güçlü, yönetimi tecrübeli ve iyi olan şirketler, endekste olası şoklarından çok fazla etkilenmiyor. Bu nedenle kulaktan dolma haberler yerine uzmanların yorumlarına kulak verin.Çünkü piyasadan duyduğunuz o bilgi en son size geldi ve siz vagonun sonuna eklendiniz. Piyasalar için iyimserlik sürerken, burada kârın realizasyonu da artık gündeme gelecek. Burada başta yabancı hisse senedi piyasası olmak üzere farklı yatırım araçlarına yönelim görmeye başlayabiliriz.Sağlıklı kalın…