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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Trump’a rağmen ‘Yeşil Dönüşüm’e devam

Sadece ABD’nin değil, dünyanın da merakla beklediği ve takip ettiği ABD başkanlık seçimleri sonuçlandı.

10 Kasım 2024 | 13:32
Trump’a rağmen ‘Yeşil Dönüşüm’e devam

Donald Trump büyük bir farkla, senatoyu da kazanarak ‘tek başına’ iktidar oldu. ‘Bundan sonra dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?’ sorusuna olumlu bakanlar kadar olumsuz bakanların da olduğu görülüyor. Trump’ın özellikle başta İsrail’in Filistin’de insanlık dışı uygulamaları ve Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere, bölgesel krizlere son vermek üzere çalışacağı beklentisi fazla. Diğer yandan başta Çin olmak üzere ticaret savaşları yeni bir boyut kazanabilir.

Trump yönetimi ile birlikte en çok dikkat çekilen konulardan biri de ABD’nin enerji ve iklim politikalarındaki değişiklik. Çünkü Trump ilk başkanlığı döneminde, yüzlerce çevre koruma programını geri çekmiş ve Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmişti. Trump’un ilk döneminde olduğu gibi enerji ve iklim politikalarına desteğini çekme ihtimali yüksek. Çünkü Trump, göreve geldiği ilk gün bir yürütme emriyle açık deniz rüzgar projelerini iptal etme ve Başkan Joe Biden döneminde uygulanan iklim düzenlemelerini geri alma sözü verdi. Bu beklentilerle birlikte yeşil enerjiyle ilgili büyük şirketlerin hisselerinde düşüşler gözlendi. Deutsche Bank, müşterilerine yazdığı bir raporda “Teşviklerin tamamen yürürlükten kaldırılması, Kongre’ye bağlı olacak, ancak önemli değişiklikler mümkün olabilir” diye yazdı.

Ekonomist Dergisi’nin yeni sayısını, ABD’nin iklim politikalarında yaşanması muhtemel bu değişiklik sürecinde, “Yeşil Ekonomi”ye ayırdık. Hükümet kanadından, sivil toplum örgütlerinden, iş dünyasından, finans dünyasından konuyla ilgili görüşlerini aldık. Dergimizin kapak haberini Ceren Oral Balaban arkadaşımın hazırladığı yeşil enerjinin finansmanına yer verdik. Yine en büyük sektörlerin ve en büyük holdinglerin sürdürülebilirliklik çalışmalarını araştırdık.

Değerli okurlar, 
Geçen hafta içinde yine önemli bir iş etkinliğine ev sahipliği yaptık: “2. Finansta Dijitalleşme ve Teknoloji Zirvesi”…Ana sponsorumuz Fibabanka başta olmak üzere değerli iş ortaklarımıza, panelistlerimize ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Zirvede gördük ki dijitalleşme ve yapay zeka, finans sektörünün çok daha hızlı bir şekilde evrilmesini, müşteri deneyiminin ve memnuniyetinin artmasını sağlıyor.

Yeşil dönüşüm nasıl bir zorunluluk ise dijitalleşme ve yapay zeka da aynı şekilde olmazsa olmazlarımız arasında olmaya devam edecek.


Sağlıkla kalın…

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
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