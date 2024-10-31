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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Turizmde ‘Sarı Yaz’ heyecanı yaşanıyor

Yüksek sezonu durgun geçiren turizmde umutlar ‘Sarı Yaz’ olarak adlandırılan eylül- kasım dönemine bağlandı. Son iki aydaki hareketlilik 60 milyon turist ve 60 milyar dolar hedefinin yakalanabileceği beklentilerini güçlendiriyor.

31 Ekim 2024 | 09:27
Turizmde ‘Sarı Yaz’ heyecanı yaşanıyor

Ülkemizde enflasyonist ortamda piyasada fiyatlar her geçen gün artarken, bu nedenle yüksek sezonda ülkemize turist ilgisi azaldı. Bu durum turizm geliri hedefinin tutturulabilmesinin riske girdiği yorumlarına neden olurken, umutlar eylül-kasım dönemini kapsayan ‘Sarı Yaz’a bağlandı. Eylül ayında yaşanan hareketliliğin kasım sonuna kadar devam etmesi halinde, 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefinin yakalanabileceği beklentileri güçlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 yılının sekiz aylık verileri, sezondaki başarılı gidi şatı işaret ediyor. Verilere göre, ocak-eylül döneminde Antalya’ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 14 milyon 71 bin ziyaretçi geldi. Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu ilk sıradaki yerini korudu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
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