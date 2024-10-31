Turizmde ‘Sarı Yaz’ heyecanı yaşanıyor

Ülkemizde enflasyonist ortamda piyasada fiyatlar her geçen gün artarken, bu nedenle yüksek sezonda ülkemize turist ilgisi azaldı. Bu durum turizm geliri hedefinin tutturulabilmesinin riske girdiği yorumlarına neden olurken, umutlar eylül-kasım dönemini kapsayan ‘Sarı Yaz’a bağlandı. Eylül ayında yaşanan hareketliliğin kasım sonuna kadar devam etmesi halinde, 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefinin yakalanabileceği beklentileri güçlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı 2024 yılının sekiz aylık verileri, sezondaki başarılı gidi şatı işaret ediyor. Verilere göre, ocak-eylül döneminde Antalya’ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 14 milyon 71 bin ziyaretçi geldi. Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu ilk sıradaki yerini korudu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.