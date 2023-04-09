Türk girişimini satın aldı

BMW, NASA, Dell Technologies, Bosch gibi büyük uluslararası şirketlerle çalışan Xometry, talebe özel üretim platformu Türk girişimi Tridi'yi satin aldı. Xometry'nin dijital pazar yeri, üreticilerin işlerini büyütmelerine ve kritik kaynaklara erişmelerine olanak sağlıyor.

Kurumsal firmaları endüstriyel üreticilerle buluşturan global çevrimiçi pazar yeri Xometry, Türkiye'de faaliyet gösteren ve Sultan Nur Bulut, Çınar Topaloğlu ve Onur Keskin tarafından kurulan talebe özel üretim tedarik platformu Tridi'yi satın aldığını duyurdu.

BMW, NASA, Dell Technologies, Bosch gibi büyük uluslararası şirketlerle çalışan Xometry, böylece Türkiye pazarına giriş yaptı.

Xometry (XMTR), büyük fikirleri olan insanları, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için doğru üreticilerle buluşturuyor. Xometry'nin dijital pazar yeri, üreticilerin işlerini büyütmelerine ve kritik kaynaklara erişmelerine olanak sağlıyor.

Küçük ve büyük ölçekli kurumsal şirketlerdeki mühendis ve satın alma uzmanlarına ise global üretim kapasitesinden yararlanma ve yerel olarak esnek tedarik zincirleri oluşturma imkânı sağlıyor.

KOBİ'LERE FIRSAT

Tridi Kurucu Ortağı ve CEO'su Çınar Topaloğlu, bundan sonraki süreçte müşteriler ve üretim ortaklarının, Xometry Türkiye üzerinden parça tedarik edebileceğini, üretim siparişi alabileceğini söylüyor.

Tridi'yi satın almalarıyla birlikte Avrupa'daki müşterilerine üretim ihtiyaçlarını karşılamaları için daha fazla fırsat sunacaklarını belirten Xometry CEO'su Randy Altschuler, "Lokal pazar yerlerimiz girişimcilerin, KOBİ'lerin ve büyük kurumsal şirketlerin daha güçlü bir tedarik zincirinden faydalanmalarını sağlıyor.

Böylece müşteriler, yeni ürünlerini pazara daha hızlı sunabiliyor ve daha verimli çalışabiliyorlar" diyor.

