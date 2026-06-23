"Türk markalarının küresel yolculuğuna eşlik ediyoruz"

Türkiye'nin en büyük potansiyellerinden biri üretmek. Ancak üretmek tek başına yeterli değil. Dünyanın rekabetçi pazarlarında kalıcı olmak için doğru stratejiye, güçlü bir markaya, etkili satış sistemlerine ve yerel pazarlarda güçlü temsiliyete ihtiyaç var.

Ancreva Kurucusu Ömürden Sezgin’in hikayesi de bu noktada başlıyor.

Sezgin, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun. Üniversiteyi dereceyle kazandıktan sonra kariyerinin ilk yıllarında üretim süreçlerinde görev almış. Ancak zamanla Türkiye'nin asıl ihtiyacının daha fazla üretmekten çok, daha fazla marka çıkarmak olduğunu fark etmiş.

Son 20 yıldır tüm enerjisini strateji, markalaşma, iş geliştirme ve uluslararası büyüme alanlarına adayan Sezgin, Ancreva aracılığıyla Türk şirketlerinin dünyaya açılma yolculuğuna rehberlik ediyor.

Onun tanımladığı şekliyle bu yaklaşımın adı ise ‘marka mühendisliği’...

Bir tarafta mühendislik yaklaşımıyla pazar, rakip ve müşteri analizleri yaparken; diğer tarafta markanın farklılaşmasını sağlayacak yaratıcı stratejiler, hikayeler ve büyüme planları oluşturuyor. Sonrasında ise bu planların KPI'ları, bütçeleri, satış hedefleri ve uygulama süreçlerini tasarlayarak hayata geçiriyor.

Üç ülkede faaliyet gösteriyor

Bugün Ancreva; İstanbul, Londra ve Almanya merkezli ekipleriyle şirketlerin yanında çalışan uluslararası bir büyüme partneri olarak faaliyet gösteriyor.

Klasik bir danışmanlık şirketinden farklı olarak yalnızca rapor hazırlamadıklarını söyleyen Sezgin, “Şirketlerin içinde çalışan bir Fractional CMO ve Fractional CSO ekibi, hatta Fractional Co-Foundeer gibi hareket ediyoruz. Pazarlama ekiplerine yön veriyor, satış süreçlerini güçlendiriyor, yeni pazarlara giriş stratejileri oluşturuyor, iş ortakları ve müşteri ağları kuruyor, gerektiğinde projelerin uygulama tarafını da üstleniyoruz” diyor.

50 markaya hizmet verdi

Bugüne kadar yaklaşık 50 şirketin farklı büyüme yolculuklarında rol aldıklarını belirten Sezgin, “Kimi zaman bir markanın doğuşunda, kimi zaman isminin ve konumlandırmasının oluşturulmasında, kimi zaman da uluslararası pazarlara açılarak büyümesinde stratejik katkılar sağladık. Son dönemde bir yandan London Tech Week'te ODTÜ70 markasının uluslararası görünürlüğünü artırmaya çalışırken, diğer yandan Türk sağlık kuruluşlarının İngiliz ve Alman hastalar nezdinde daha güçlü güven oluşturmasına destek veriyoruz” diye anlatıyor.

Farklı alanlarda projeler geliştiriyor

Faaliyetlerinin bunlarla da sınırlı olmadığını dile getiren Sezgin, şunları anlatıyor: “Çok farklı alanlarda hizmet veriyoruz. Öyle ki bir yandan Türkiye'de yeni nesil bir kuyum markasının temellerini atarken diğer yandan, e-ticaret alanında güçlü markaların oluşumu için büyüme planları tasarlıyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve enerji alanında COP31 öncesinde Türkiye ve Birleşik Krallık şirketlerini bir araya getiren projeler geliştiriyoruz. Yenilenebilir enerji sektöründe yatırımcılar ve sektör liderleriyle bağlantılar kurarak Türk teknoloji şirketlerine yeni iş fırsatları yaratırken, konferanslar ve içerik çalışmalarıyla kişi, şehir ve şirket markalaşması üzerine farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Tüm bu çalışmaların ortak amacı ise yalnızca şirketleri büyütmek değil, Türkiye'nin marka değerini güçlendirmek ve dünyada daha görünür hale gelmesine katkı sağlamak.”

Özellikle İngiltere ve Almanya pazarlarında edindiği saha deneyimi sayesinde Türk şirketlerinin sık yaptığı hataları yakından gözlemleyen ekip, markaların yalnızca ihracat yapmasını değil, o ülkelerde güvenilir şekilde temsil edilmesini ve kalıcı olarak büyümesini hedefliyor. Sezgin, uluslararası başarının bir ‘marka’ olarak varlık gösterebilmekten geçtiğinin altını çiziyor.