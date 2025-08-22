Türk mühendislerin girişimi Craftgate, global yolculuğa çıktı

Bu yıl işlem hacmini 2025’te 250 milyar TL’ye çıkarmayı hedefleyen şirket, e-ticaret ve finans ekosisteminin en kritik oyuncularına hizmet veriyor. Global açılımını İspanya’dan başlatan Craftgate, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarında büyümeyi planlıyor.

Craftgate, online ödeme alan işletmelerin yurt içindeki ve yurt dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcılarına ve alternatif ödeme yöntemlerine tek noktadan ulaşmasını ve hepsini tek panelden yönetebilmesini sağlayan bir ödeme orkestrasyonu platformu.

2020 yılında Hakan Erdoğan, Lemi Orhan Ergin, Sabri Onur Tüzün ve Murathan Özcan tarafından kurulan şirket; perakende, e-ticaret, turizm, mücevherat, moda ve sigortacılık gibi çeşitli sektör dikeylerine yön veren lider markaların da aralarında olduğu, online ödeme alan üye işyerlerine hizmet veriyor.

2022 yılında APY Ventures, Ak Portföy Girişim Sermayesi ve Boğaziçi Ventures’tan toplam 2 milyon dolar yatırım alan Craftgate, 2023 yılında ise Hepsi Finansal Danışmanlık ve D4 Ventures’dan aldığı 1 milyon dolar ile toplam yatırım tutarını 3 milyon dolara çıkarmış durumda.

Yüzde yüz yerli kaynaklarla ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Craftgate, güçlü iş birliklerini sürdürüyor. YTU Teknopark girişimi olarak faaliyet gösteren şirket, Bilişim Vadisi GSYF’den aldığı yatırım ve TURCORN 100 programına seçilmesiyle sektördeki varlığını daha da pekiştirmeyi hedefliyor.

Avrupa ve Latin Amerika açılımı kapsamında 2024 sonu itibarıyla İspanya pazarına resmi olarak giriş yapan Craftgate, alanında uzman 58 kişilik ekibi ve proaktif destek süreçleri ile online ödeme alan işletmelerin büyümelerine destek oluyor.

Pazardaki eksikliği gördüler

Türkiye’nin en büyük markaları için online ödemelerin perde arkasında yönetilmesi giderek zorlaşan bir karmaşa yatıyor.

Her biri farklı komisyon oranları, teknik altyapılar ve kampanya koşulları sunan onlarca banka sanal POS'u, ödeme ve e-para kuruluşu arasında denge kurmak, devasa operasyonel yüklere ve ciddi finansal kayıplara yol açabiliyor.

Peki, bu karmaşayı bir fırsata çevirmek mümkün mü?

Craftgate'in hikayesi, bu sorunun cevabını bulmak için çıkılan bir yolculuk.

Kurucu ekip, Türkiye e-ticaret ekosisteminin DNA'sında yer alan GittiGidiyor, Limango ve iyzico gibi öncülerde ödeme sistemlerini bizzat yazıp yöneterek, pazarın en derin sorunlarını ilk elden tecrübe etti.

Bu ekibin, pazardaki en büyük eksikliği görmesi uzun sürmedi. Online ödeme alan firmaları, ödeme servis sağlayıcılarını tek tek entegre etme, bakım ve destek süreçlerini yönetme zahmetinden kurtaran, tamamen ‘bağımsız’ bir teknoloji katmanına ihtiyaç vardı.

Pazardaki parçalanmış yapıyı bizzat yönetenler olarak, firmaların nasıl esnekliklerini kaybettiğini ve gereksiz maliyetlere katlandığını gördüklerini söyleyen Craftgate Kurucu CEO'su Hakan Erdoğan, “Önümüzde iki yol vardı: Karlı servis işimize devam etmek ya da tüm gemileri yakıp pazarın gerçekten ihtiyaç duyduğu, herkesle eşit mesafede duran bağımsız bir ödeme orkestrasyonu platformu inşa etmek. Biz zoru seçtik çünkü doğru olanın bu olduğunu biliyorduk" diyor.

2025 hedefi 250 milyar TL'lik işlem hacmi

Craftgate, bu vizyonla geliştirdiği ‘ödeme orkestrasyonu’ platformuyla, daha önce dağınık halde yönetilen bu yapıyı bir nevi ‘akıllı çoklu priz’ gibi çalışarak çözüyor. Türkiye’nin önde gelen markaları, Craftgate’e tek bir entegrasyon yaparak ülkedeki tüm bankalara, ödeme ve e-para kuruluşlarına, alternatif ve yurt dışı ödeme yöntemlerine anında bağlanabiliyor. Bu sayede her bir sağlayıcı için ayrı ayrı teknik entegrasyon yapma, bakım ve yönetim maliyetleri tamamen ortadan kalkıyor. Platformun bağımsız yapısı, markaların tüm ödeme ortaklarıyla özgürce çalışabilmesini ve pazarlık gücünü kendi elinde tutmasını sağlıyor.

Craftgate tarafından paylaşılan veriler de, ödeme orkestrasyonunun soyut bir kavramdan somut bir kazanca nasıl dönüştüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor.

Erdoğan, şu örnekleri veriyor: “Craftgate’in ileri teknolojileri sayesinde, sadece bu yıl içerisinde üye işyerlerinin olası ciro kayıpları engellenerek toplamda 554 milyon TL kazanç elde etmeleri sağlandı. Öte yandan Craftgate teknolojisi ile üye işyerlerinin anlaşmalı olduğu ödeme servis sağlayıcılardan geçen yıllık işlem hacmi (TPV), 2024'te 107 milyar TL'yi aşarken, 2025’te bu hacmin 250 milyar TL’yi geçmesini bekliyoruz.”

Yurtdışı açılımını İspanya'dan yaptı

Şirketin vizyonu Türkiye ile de sınırlı değil. Şirket, global bir ödeme orkestrasyon platformu olma hedefiyle ilk yurt dışı adımını İspanya'ya attı ve Craftgate Europe SL şirketini kurdu.

Türkiye'de kanıtlanmış bu başarı hikayesinin ve teknolojik üstünlüğün, sistematik bir stratejiyle Avrupa'ya ve ardından diğer pazarlara taşınması hedefleniyor.

Craftgate'in farkı ve hızlı büyümesinin üç temel değere dayandığının altını çizen Erdoğan, bu değerleri şöyle sıralıyor:

"Birincisi, sektörde sayısız ödeme sistemi geliştirmiş, tutkulu ve tecrübeli ekibi. İkincisi ise bu ekibin bugüne dek inşa ettiği ve “açık ara en iyi” olarak tanımladığı ürün ve teknoloji. Son olarak, büyük markaların ihtiyaç duyduğu, yazılımcı seviyesinde verilen proaktif ve hızlı destek. Bu üç unsur, Craftgate'i bir teknoloji sağlayıcısı olmanın ötesine taşıyarak müşterileri için stratejik bir iş ortağına dönüştürüyor."