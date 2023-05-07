Türkiye’de 5 yılda 20 otele ulaşacak

Türkiye pazarına 25 yıl önce giriş yapan İspanyol Barceló Group, Türkiye’de üç oteliyle faaliyet gösteriyor. Barceló Group Başkanı Simón Pedro Barceló, ‘’Türkiye’nin potansiyeline güveniyoruz. Türkiye’de en az 20 otel işletmeyi planlıyoruz’’ diyor.

Dünya çapında 25 ülkede 280’den fazla 4 ve 5 yıldızlı oteli ve toplam 62 binden fazla odası olan Barceló Hotel Group, Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts ve Allegro Hotels markaları ile hizmet veriyor.

Amerika’da 130 tesisi bulunan ve bağımsız bir otel şirketi olan Crestline Hotels & Resorts Grubu da çatısı altında olan grubun seyahat bölümü Ávoris Corporación Empresarial’in bünyesinde bin 600’den fazla seyahat acentesi, çeşitli tur operatörleri ile bir havayolu şirketi bulunuyor.

İstanbul’da iki, Ankara’da bir otelindeki toplam 518 odasıyla Türkiye’de hizmet veriyor. Şirket, yıl sonunda Kapadokya’da beş yıldızlı yeni bir otel açacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.