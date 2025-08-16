Türkiye'de başlayan global lezzet yolculuğu

Türkiye dondurma pazarında yepyeni bir dönem başlıyor. Şöyle ki hızlı tüketim ürünleri (FMCG) içinde en büyük kategorilerden biri olan dondurma, artık sadece yaz aylarının değil, dört mevsimin ilgi çeken atıştırmalığına dönüşüyor. Ancak burada asıl dikkat çeken, Magnum’un ‘bakery’ konseptiyle pazarlamayı nasıl yeniden tanımladığı.
Ekonomist’in 03 - 16 Ağustos 2025 tarihli sayısından
Türkiye’de kişi başı dondurma tüketiminin yılda 5,1 litre olduğunu, Avrupa’da ise bu rakamın 13 litreye kadar çıktığını belirten Magnum Türkiye Pazarlama Direktörü İrem Şancı, “Türkiye olarak daha alacak çok yolumuz var. Ama bu aynı zamanda büyük bir fırsat” diyor. Dondurma pazarı artık sadece tonaj değil, deneyim ve duyusallık üzerinden büyüyor. Türkiye, dünya dondurma pazarında en fazla adet satışı yapılan ülkelerden biri. Çubuklu ve külahlı dondurmanın hâkim olduğu bu yapıda Magnum, 35 yıllık birikimini yeni bir düzleme taşıyor:
1994’te Türkiye’ye gelen Magnum, ilk günden beri ‘sadece bir dondurma değil, bir haz deneyimi’ olarak konumlanıyor. Bu stratejiyi şimdi de yeni nesil tüketicilerin yaşam tarzına adapte ederek genişletiyor. Şancı, Türkiye’nin gastronomi potansiyelini ve tüketici merakını görerek ‘Bakery’ konseptini dünyada ilk kez hayata geçirdiklerine dikkat çekiyor.
KONSEPTİN İLK DURAĞI
Konseptin ilk durağı İstanbul Arnavutköy’deki Hide. Origami Nişantaşı ile Harman Cihangir ve Akaretler de diğer noktalar. Şeflerle birlikte geliştirilen reçeteler, Magnum’un ikonik çikolatasını fırın kültürüyle buluşturuyor. Pancake’lerden kurabiyelere, ahududulu ve sıcak-soğuk dengesiyle oynanan tariflere kadar uzanan bu yeni menü, klasik pastane alışkanlıklarına modern ve duyusal bir dokunuş getiriyor.
Cannes’daki lansmanda insanların ürünleri denemek için 45 dakika beklediğini dile getiren Magnum Marka Müdürü Serkan Oğuz, “Bu da gösteriyor ki, bu sadece bir tatlı değil, bir deneyim arayışı. Türkiye lansmanından sonra sektörden ve horeca dünyasından ciddi bir talep aldık. Bu, bizim için yepyeni bir kanal” diyor.
Magnum Bakery konseptinin 2025 yılı içinde 200’den fazla noktaya ulaşması hedefleniyor. İzmir, Ankara, Bodrum, Antalya gibi gastronomi destinasyonlarında lokal iş birlikleriyle büyüme planı var. Hem premium mekanlarda hem de yaygın satış kanallarında yer alacak. Oğuz, “Her büyük şehirde, hatta sahil kasabalarında bile bakery ürünüyle karşılaşmanız mümkün olacak” diye ekliyor.