Türkiye’nin en büyük petro kimya tesisi olacak

Sasa Polyester, 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştirmasında 5 yılda 22'ncilikten 2'nciliğe yükseldi. Üretim kapasitesini 4 kat artirdıklarını söyleyen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Türkiye'nin en büyük petro kimya tesisi olacağız" diyor.

27 Kasım - 10 Aralık 2022 tarihli sayıdan

Ekonomist Dergisi olarak bu yıl 12'inci kez hazırladığımız 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmamızın sonuçlarına göre Erdemoğlu Holding bünyesindeki Sasa Polyester, 2021 yılı verilerine göre, Anadolu'nun en büyük ikinci şirketi oldu. Şirket, beş yılda 22'ncilikten ikinciliğe yükseldi.

Adana merkezli Sasa Polyester, otomasyon, modernizasyon ve entegrasyona yönelik yatırımları ile büyümesini sürdürüyor.

Şirketin, tamamlanan yatırımları sonrası ulaştığı yıllık 1,4 milyon tonluk üretim kapasitesi ile holdingin en büyük sanayi şirketi konumunda olduğunun altını çizen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "2016-2020 yılları arasında gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla şirketin mevcut üretim kapasitesinde yaklaşık dört kat artış yarattık.

Böylece Sasa, grup şirketleri arasında en yüksek ciroya sahip şirketimiz oldu" diyor. Sasa'nın grup şirketlerinin toplam cirosundaki payı yaklaşık yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Şirketin geçen yılki cirosunun yaklaşık 1,66 milyar dolar seviyesinde olduğunu, 2022 yılının dokuz ayında da yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren İbrahim Erdemoğlu, 2023 yılında ise ham madde fiyatlarında yaşanabilecek artışlara paralel olarak cironun değişiklik gösterebileceğini belirtiyor.





1,4 MİLYON TONLUK KAPASİTE

Sasa, 1966 yılında kuruldu ve 1968 yılında polyester (Polietilen Teraftalat) elyaf üretimi ile faaliyete geçti. Üretim tesisi Adana'da olan şirketin İskenderun'da ise ham maddelerini depoladığı tank sahası ve terminali var.

Sasa'nın grubun polyester yatırımı yapma kararı doğrultusunda Sabancı Holding'ten satın alınarak 2015 yılında Erdemoğlu Holding'e dahil edildiğini hatırlatan İbrahim Erdemoğlu, şöyle devam ediyor: "O dönemde üretim kapasitesi yıllık 350 bin tondu.

Sasa grubumuza katıldıktan sonra hızlı bir şekilde yatırım çalışmalarına başladık. 2019 yılında yıllık 350 bin ton kapasiteli elyaf üretim tesisimizi devreye alarak yıllık kapasitemizi 700 bin tona getirdik. Yeni elyaf tesisimiz dünyanın en büyük kapasiteli ve otomasyon seviyesi en yüksek olacak şekilde dizayn edildi."

2020 yılında ise yine yıllık 350 bin ton kapasiteli poy ve textürize iplik işletmesi ile yıllık 330 bin ton kapasiteli polyester chips işletmelerinin devreye alındığını anlatan İbrahim Erdemoğlu, "Yapılan bu yatırımlar ile

bugün itibari ile yaklaşık yıllık 1,4 milyon ton kapasiteye ulaşmış olduk.

Adana Yumurtalık'ta arsa işlemlerinin tamamlanmasını müteakip önümüzdeki dönem öncelikle olarak liman yatırımı, PDH ve polipropilen yatırımlarına başlamayı planlıyoruz" diye konuşuyor.

İTHAL İKAMESİ ÜRÜN YATIRIMLARI

Sasa bugün polyester üretiminde ürün çeşitliliği açısından ve kapasite olarak Çin ve Hindistan dışındaki en yüksek kapasiteye ulaşmış durumda. Erdemoğlu, Sasa'nın devreye aldığı ithal ikamesi ürün grubundaki yeni yatırımlarının da etkisi ile Türkiye'nin ithalatını yaklaşık 1,5 milyar dolar azaltacağını kaydediyor.

İbrahim Erdemoğlu, başarılı geçen 2021 yılının ardından 2022'deki performanslarına ilişkin ise şu bilgileri veriyor: "Sasa, 2022 yılının üçüncü çeyreği sonunda cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 270 artırarak 24 milyar TL'ye ulaştırmış ve bu dönem itibarıyla 922 bin tonluk satış gerçekleştirmiş bulunuyor.

2021 yılının üçüncü çeyreği sonunda 1,79 milyar TL olan FVAÖK rakamını ise yine yaklaşık yüzde 270 artırarak 2022 yılının aynı döneminde 4,83 milyar TL FVAÖK elde etmiş durumda.

PTA yatırımımızda inşaat ve montaj çalışmaları büyük bir hızla devam etmekte olup, yatırımı 2023 yılının ağustos ayında devreye almayı hedefliyoruz. Söz konusu yatım tutarımız yaklaşık 1,1 milyar dolar."

HEDEF AMERİKA KITASI

SASA toplam üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini ihraç ediyor. 2022 yılında 50 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 2022 yılının dokuz ayında 255 bin ton ihracat miktarına ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yaklaşık yüzde 15 artırdı.

Bu dönemde yapılan ihracat tutarının yaklaşık 422 milyon dolar seviyelerinde olduğunu söyleyen İbrahim Erdemoğlu, şöyle devam ediyor: "Avrupa'da sektörümüzde bilinen, güçlü bir tedarikçiyiz, hedefimiz önümüzdeki dönemde Avrupa pazarında elde ettiğimiz gücü Amerika kıtasında da sağlamak.

Küresel pazarlarda daha katma değerli üretim için 2018 yılı sonunda AR-GE merkezi belgemizi aldık. Bugün itibarıyla AR-GE merkezimizin 27 çalışanı bulunuyor. 2022 yılı genelinde AR-GE harcamamızın yaklaşık 8-10 milyon TL civarında gerçekleşmesini bekliyoruz."

İSTİHDAM 5 BİN 200 KİŞİYE ÇIKACAK

Sasa 2015 yılında gruba katıldığında yaklaşık bin 200 çalışanı vardı. Devreye alınan yeni yatırımlar ve şu an devam eden yatırımlarla birlikte çalışan sayısı yaklaşık 4 bin 900 kişi seviyesine ulaştı.

Bu yıl yapılan istihdam artışı, yatırım süreci devam PTA tesisi ve mevcut işletmelerdeki kapasite artışı kapsamında oldu. Yatırımı devam eden PTA işletmelerinde çalışmak üzere işe alım sürecine geçen yıl başlattıklarını belirten İbrahim Erdemoğlu, "Çalışan sayımız gelecek yılsonunda yaklaşık 5 bin 200 kişiyi bulacak" diyor.

“AVRUPA VE KUZEY AFRİKA'NIN ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİRİZ”

"2022 yılında PTA yatırımımızın mekanik montaj çalışmalarım büyük oranda tamamlamayı ve 2023 yılının ağustos ayında devreye almayı planlıyoruz. Tamamlandığında yıllık 1,6 milyon tonluk kapasiteye sahip olacak olan bu tesis Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisi olacak.

Yumurtalık'ta yapmayı planladığımız petrokimya tesisi ile ilgili Özelleştirme İdaresi'nden 4 milyon metrekarelik arsa alınmış olup diğer prosedürler de tamamlandığında yatırım çalışmaları hızlanmış olacak. Toplam yatırım bedeli 550 milyon dolar olan elyaf ve cips (şişe cipsi-tekstil cipsi) tesisleri yatırım çalışmaları devam ediyor.

Karbon ayak izimizi küçülterek Paris İklim Anlaşması'na uyum sağlamak amacıyla, Adana merkez sahamızdaki binalarının çatılarına güneş enerjisi santrali kurma çalışmalarımız devam etmekte olup bu yatırım 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye alınacak.

Gelecek 10 yıl içinde Türkiye'nin Avrupa ve Kuzey Afrika'nın petrokimya üretim üssü olması hedefinde en büyük katkıyı yapmak istiyoruz ve bunun olacağını göstermek istiyoruz.”