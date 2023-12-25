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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Türkiye'nin yeni yüzyılında; hukuk, eğitim ve kadın vurgusu

Hem dünyada hem Türkiye'de ekonomik, siyasi ve jeopolitik olarak oldukça hareketli bir yılı geride bırakıyoruz.

25 Aralık 2023
Türkiye'nin yeni yüzyılında; hukuk, eğitim ve kadın vurgusu

Değerli okurlar,

Küresel ekonomi, 2023 yılını son 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaşan enflasyonla mücadele ederek geçirdi. Merkez bankalarının şahin duruşunu devam ettirdiği bir dönem yaşadık. Öte yandan Ukrayna-Rusya savaşı ikinci yılını doldurmak üzere. Bir de İsrail-Filistin savaşı ile karşı karşıya kaldık ve jeopolitik riskler daha da arttı.

Türkiye ise yıla şubat ayında meydana gelen deprem felaketiyle başladı. Bunu takiben mayıs ayında gerçekleşen genel seçimler, doğal olarak ülke gündemini hayli meşgul etti. Seçim sonrası yeni ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara yöneldiğini ve eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) makroekonomik istikrarı sağlayacak hedefler için bir yol haritası ortaya koyduğunu gördük.

Dünyada yüksek enflasyonist süreç, büyümelerde yavaşlama, Çin'in pan-demi sonrası açılma politikası ve navlun fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte dünya ticaretine çok sert bir şekilde girmesi, özellikle ihracatçı firmalarımızı etkiledi ve ihracat artışlarında sorunlar olduğunu gördük. İç pazarda da makro-ihtiyati tedbirlerin etkisini yılın ikinci yarısından itibaren hissetmeye başladık.

Peki 2024 nasıl olacak?

Ekonomi yönetimi ve iş dünyasının temsilcilerinin beklentilerini içeren kapsamlı bir Almanak çalışması hazırladık. Benim en çok dikkatimi çeken temel kavramlar; makro-ihtiyati tedbirlerin devamı ve bunun piyasalara yansıması. Yine yeşil dönüşüm ve dijitalleşme.

Yaptığımız haberlerde dikkatinize sunacağım bir diğer başlık ise 100 yılı geride bırakan Cumhuriyetimiz için yeni yüzyıla girerken atılması gereken adımlar. CEO Anket çalışmasındaki çarpıcı sonucu bu anlamda çok değerli buluyorum. İş dünyasının temsilcilerinin vurgusu, hukukun üstünlüğü ve eğitim.

Ben buna bir başlık daha eklemek istiyorum: Kadın istihdamı ve kadının başta Meclis çatısı altında olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda yönetim kademesinde daha fazla temsil edilmesi.

Kıymetli okurlar,

Geçen hafta içinde Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su araştırmasının ödül törenini gerçekleştirdik. Ciroya göre sıraladığımız listedeki tüm kadın liderler, profesyonel; kariyer basamaklarını adım adım tırmanarak bu noktalara gelmiş isimler. Hepsini bir kez daha tebrik ediyorum. Bu isimleri Cumhuriyetimizin yüz akı kadın voleybolcularımıza benzetiyorum. Hepsinin de ayrı ayrı birer başarı hikayesi var ve bu isimlere yenilerini ekleyeceğimiz bir yıl diliyorum.

Sağlıkla kalın, iyi yıllar.
 

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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