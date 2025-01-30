Türkiye’ye doğrudan yatırım için 1 milyar dolarlık iş birliği

Ağırlıklı olarak gayrimenkul projeleri geliştiren Sen Grup, Türkiye’ye doğrudan yatırımı artırmak için önemli bir iş birliğine imza attı. Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) Web3 teknolojisiyle birleştirerek kapsamlı bir ekosistem geliştiren Lumia Foundation, Sen Grup’a 1 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirecek.

Lumia Foundation, RWA (real world asset) tokenizasyon yani fiziksel varlıkların dijitalleştirilmesi ve blockchain üzerinde tokenize edilmesi alanındaki faaliyetleriyle biliniyor. İnovasyon temelli geleneksel finans ile blok zinciri teknolojisi arasında köprü kurma misyonu edinen Lumia Foundation ile Sen Grup arasında stratejik anlaşma sektöre örnek olacak.

Bu iş birliğinin Türkiye için bir dönüm noktası olabileceğini belirten Sen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Karasaç, “RWA’nın öncülerinden Lumia Foundation ile önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Türkiye’deki regülasyonlar izin verdiğinde gayrimenkulde tokenizasyon yapacak şekilde yapılanmamızı ve iş birliğimizi oluşturduk. Sen Grup olarak inovasyon, teknoloji ve sürdürülebilirlik üzerine kurguladığımız “Her şey Sen’le güzel” vizyonumuzu bu iş birliği ile daha da geliştireceğiz. Lumia Foundation ülkemizin ve grubumuzun potansiyelini görerek 1 milyar doları kapsayan bir yatırım gerçekleştirdi. Regülasyonlar izin verdiğinde bu yatırımı harekete geçirmeyi gayrimenkul tokenizasyonu çerçevesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu iş birliğinin ülkemizin ekonomisine ve sektöre yeni bir nefes olacağına inancımız tam” dedi.

İş birliği anlaşması imzalanmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu’nun Davos Zirvesi’nde açıklama yapan Lumia Foundation Kurucu Ortağı Kal Ali, “Bu ortaklık, son teknoloji ile gerçek dünya uygulamalarının mükemmel sinerjisini temsil ediyor. Türkiye, inovasyonda yeni standartlar belirleme konusunda muazzam bir potansiyele sahip. Bu dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

İLK PROJE, ‘LUMİA TOWERS BY SEN’ OLACAK

Özellikle İstanbul ve çevresinde projeler geliştiren Sen Grup’un Lumia Foundation ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesindeki ilk proje İstanbul Hadımköy’deki Lumia Towers By Sen olacak. İş birliği kapsamında projenin isim haklarını alan Lumia Foundation, Sen Grup’a yaptığı bu yatırımla gayrimenkulde önemli bir potansiyeli de canlandırmayı hedefliyor.

Yatırımın odağı ve ileri teknoloji kullanımını gayrimenkul sektörüne entegre etmeyi hedefleyen Sen Grup, geliştirdiği projeleri dijital dönüşüme uygun yapıda şekillendiriyor. Bu kapsamda Lumia Foundation ile ortak paydada buluşan şirket, regülasyonlar çıktığında sektördeki değişime öncülük etmek için hazırlıklarını tamamladı. Sen Grup, sunduğu kaliteli, verimli ve teknolojik yaşam alanlarıyla daha sürdürülebilir bir ekonomiye ve sektörün çağa ayak uydurarak kendini yenilemesine de katkı sağlayacak.

TEKNOLOJİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

‘Her Şey Sen’le Güzel’ felsefesi ile yola çıkan Sen Grup, bireylerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik ürettiği çözümlerde yolu, ulaşımı, konforu ve sosyal alanları öne çıkarıyor. Projelerinde teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimliliği temel alan şirket, sektördeki dönüşümün öncüsü olma hedefinde. Değişen dünya trendlerini yakından takip eden Sen Grup, tüm projelerini sürdürülebilir, ekonomik ve çevre dostu yaşam alanları sunma misyonuyla gerçekleştiriyor. Gelecek nesiller için kaliteli yasam alanları inşa etmeyi amaçlayan grup, çevreye ve sosyal etki alanına saygılı projeler geliştirerek sektörde öncü bir rol oynamayı hedefliyor.