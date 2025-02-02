Türkiye’ye yabancı ilgisi artar mı?

Türkiye ekonomisi yaşadığı makro ekonomik açmazlarla dengelenme süreci yaşarken, bir yandan da jeopolitik risklerle geçen yıl zorlu bir sınav verdi. Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımlarını da etkiledi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre, 2024’te 11 aylık süreçte Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı, 9,6 milyar dolar olarak kaydedildi. 2024 yılının toplamında ise KPMG, Deloitte, İş Yatırım gibi şirketlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda satın alma ve birleşmede ise 450 işlemde 10,5 milyar dolar işlem hacmine ulaşıldığını gördük.

TALİP YILMAZ tyilmaz@ekonomist.com.tr

SİBEL ATİK satik@ekonomist.com.tr

2022 ve 2023 yılında yaşanan daralmanın ardından, Türkiye birleşme ve satın alma piyasasında 2024 yılında bir miktar toparlanma olduğuna şahit olduk. Başta Hepsiburada ve Insider olmak üzere yapılan işlemler, bu toparlanmada etkili oldu. Yerli yatırımcıların ilgisi ve orta ölçekli işlemler, birleşme ve satın almalar piyasasının güçlü olmasını sağlayan diğer unsurlar oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.