ARA
DOLAR
35,84
0,18%
DOLAR
EURO
37,15
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
3226,26
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10004,38
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları

Türkiye’ye yabancı ilgisi artar mı?

Geçen yıl Türkiye’de 450 işlemde 10,5 milyar dolarlık satın alma & birleşme (S&B) işlemi gerçekleşti. Yeni yılda finansal sıkılaştırma ve dünya piyasalarında da yaşanan yavaşlamanın etkisiyle şirketlerin yeni ortağa daha sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

02 Şubat 2025 | 00:01
Türkiye’ye yabancı ilgisi artar mı?

Türkiye ekonomisi yaşadığı makro ekonomik açmazlarla dengelenme süreci yaşarken, bir yandan da jeopolitik risklerle geçen yıl zorlu bir sınav verdi. Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler Türkiye’ye gelen yabancı sermaye yatırımlarını da etkiledi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) verilerine göre, 2024’te 11 aylık süreçte Türkiye’ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım miktarı, 9,6 milyar dolar olarak kaydedildi. 2024 yılının toplamında ise KPMG, Deloitte, İş Yatırım gibi şirketlerle yaptığımız görüşmeler sonucunda satın alma ve birleşmede ise 450 işlemde 10,5 milyar dolar işlem hacmine ulaşıldığını gördük.

TALİP YILMAZ tyilmaz@ekonomist.com.tr
SİBEL ATİK satik@ekonomist.com.tr

2022 ve 2023 yılında yaşanan daralmanın ardından, Türkiye birleşme ve satın alma piyasasında 2024 yılında bir miktar toparlanma olduğuna şahit olduk. Başta Hepsiburada ve Insider olmak üzere yapılan işlemler, bu toparlanmada etkili oldu. Yerli yatırımcıların ilgisi ve orta ölçekli işlemler, birleşme ve satın almalar piyasasının güçlü olmasını sağlayan diğer unsurlar oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 3226,26 0,34%
  • ALTIN ONS 2800,34 0,17%
  • BIST 100 10004,38 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,077 0,535%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,45373 0,35033%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,575 0,4051%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,8372 0,1811%
  • EURO/DOLAR 1,0359 -0,4651%
  • EURO/TURK LIRASI 37,153 -0,466%
  • STERLIN/DOLAR 1,23997 -0,29751%
Borsa Haberleri
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
Halka arz olan Mopaş'ı Genel Müdürü anlatıyor
Halka arz olan Destek Finans Faktoring'i Genel Müdürü anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL