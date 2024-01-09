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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Türkiye’yi üretimde dünya lideri yaptı

Türkiye’nin ilk gazbeton üreticisi olan Türk Ytong bu yıl 60’ıncı yılını kutluyor.

09 Ocak 2024
Türkiye’yi üretimde dünya lideri yaptı

Türkiye’nin ilk gazbeton üreticisi olan Türk Ytong bu yıl 60’ıncı yılını kutluyor. Yıllık 2,5 milyon metreküplük üretimiyle Ytong üreten ülkeler arasında dünya lideri konumunda bulunan şirket, 2023’ü 2,2 milyar TL ciro ile kapatacak. 

2024 ciro hedefi ise 3 milyar TL. 1963 yılında kurulan Türk Ytong, Türkiye’nin ilk gazbeton üreticisi ve en köklü sanayi şirketlerinden birisi. Türkiye’de gazbeton sektörünün temellerini atan, ürüne adını veren bir şirket bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlarken, Türkiye’deki 60’ıncı yılını kutluyor. 

Depreme dayanıklı ve çevre dostu yapılaşma, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan şirket; İstanbul, Kocaeli, Bilecik,
Antalya, Tekirdağ’daki beş fabrikası ve Gaziantep’teki iştiraki ile gazbeton yapı malzemesi olan ‘ytong’ üreten ülkeler arasında da dünya lideri konumunda. 

Kurulduklarında 50 bin metreküp olan üretim kapasitelerinin bugün yılda 2,5 milyon metreküpe ulaştığını ve bu üretim ile her yıl yaklaşık 200-250 bin konut yapılabildiğini söyleyen Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, “Beklentimiz yıl sonunda yüzde 20 büyüme oranına ulaşmak. 

Türk Ytong’un 2023 yılı ciro hedefi 2,2 milyar TL. 2024 ciro hedefimiz ise 3 milyar TL” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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