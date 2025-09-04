Turkven ortaklığında global adımların hızlandırdı

2019 yılında başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, hayatın birçok alanını köklü biçimde değiştirdi. Ofisler evlere taşındı, toplantılar ekranlara sığdı; telefon ve e-postalar günlük hayatın en yoğun kullanılan araçları haline geldi. Havacılıktan turizme, hizmetten yeme-içmeye kadar pek çok sektör bu dönemi atlatmakta zorlandı. Öte yandan bu dönemde e-ticaret, hijyen gibi yükselişe geçen sektörler de oldu. Eğitim ise dijitalleşmeden en fazla etkilenen alanlardan biriydi. Pek çok kurum ve kuruluş dijital eğitimlerle home office çalışan personeline farklı konularda destek olmaya özen gösterdi. Bu dönüşümden güçlenerek çıkan şirketlerden biri de e-öğrenme platformu Enocta oldu.

On binlerce eğitim içeriği ve görsel kaynağıyla kurumlara çalışanlarının gelişimi için çözümler sunan şirket, kısa sürede geniş bir kullanıcı tabanına ulaştı. Online eğitimin dünyada yükselişi de bu ivmeyi destekledi. Öyle ki araştırmalar; 2020 yılında dünya genelinde online eğitim oranının yüzde 75’e çıktığını 2024 yılında ise 1,6 milyar öğrencinin yüzde 49’unun derslerini çevrimiçi olarak aldığını gösteriyor.

Enocta, kurumlara özel uçtan uca dijital öğrenme deneyimi platformu (LMS/LXP) aracılığıyla daha esnek, ölçümlenebilir ve performans odaklı eğitim çözümleri sunuyor. Bugün sanayiden perakendeye, lojistikten finans ve enerjiye, sağlıktan savunma sanayine kadar 25 farklı sektörde 600’ü aşkın kurumsal iş ortağına hizmet veren şirket, 3,5 milyon kullanıcıya 800’den fazla konuda çevrimiçi eğitim imkânı sağlıyor

TURKVEN’IN STRATEJİK YATIRIMI

2000 yılında kurulan ve bugüne kadar 30’dan fazla şirkete 5 milyar doların üzerinde yatırım yapan özel sermaye fonu Turkven Private Equity, 2024’te Enocta’ya ortak oldu. Enocta, Turkven ortaklığının ardından hem teknolojik altyapısını hem de ürün portföyünü yeniden yapılandırmış bulunuyor. Şirket, yapay zekâ destekli içerik üretimi, eğitim asistanları ve AI podcast stüdyosu gibi yeniliklerle eğitim deneyimini zenginleştirdi.

Bugün 34 yaş ortalamasına sahip 136 profesyonel çalışanı bulan Enocta’nın çalışanlarının yüzde 48’ini de kadınlar oluşturuyor. 9 bini aşkın eğitim içeriğiyle çalışan bağlılığını artırmayı, işten ayrılmaları azaltmayı ve öğrenmeyi kurumsal kültürün bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Enocta CEO’su Sercan Çelebi, pandemiyle hızlanan dijital eğitim ihtiyacının artık kalıcı hale geldiğini söylüyor.

“Yeni dönemin kazananları çok bilen değil, çok hızlı öğrenen şirketler olacak. Biz de şirketlerin bu dönüşümü yaşayabilmesi için insan odaklı teknolojiler geliştiriyoruz” diyen Çelebi, “Enocta olarak şirketlerin çalışanlarını güncel gelişmelere adapte etmelerine, sürekli öğrenmeyi kurum kültürüne entegre etmelerine destek oluyoruz. Yapay zekâ destekli çözümlerle öğrenmeyi daha kişiselleştirilmiş, erişilebilir ve verimli hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye ekliyor.

GLOBAL EDTECH MARKASI OLMAYA HAZIRLANIYOR

Dünya genelinde eğitim teknolojileri yatırımları hızla artarken Türkiye de bu trende uyum sağlıyor. Uzaktan eğitim, hibrit modeller, mikro-öğrenme modülleri ve yapay zekâ tabanlı kişiselleştirilmiş çözümler öne çıkıyor. Enocta da içerik zenginliği ve kullanıcı dostu teknolojisiyle bu dönüşümde öne çıkan yerli markalardan biri haline geliyor. Enocta, Türkiye’deki güçlü konumunu sürdürürken aynı zamanda farklı kullanıcı ihtiyaçlarına da odaklanıyor. Bu kapsamda şirket, mevcut bilgi ve deneyimlerini bireysel kullanıcılar için de erişilebilir kılmak amacıyla iyigo.com platformunu yakın zamanda devreye aldı. Daha küçük ölçekli ve bireysel kullanıma uygun olarak tasarlanan iyigo.com, esnek ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimiyle geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Global trendleri yakından izleyen Enocta’nın yapay zekâ odaklı çözümleri ve geniş eğitim içeriğiyle bölgesel bir oyuncu olmanın ötesine geçerek küresel ölçekte rekabet etmeyi planladığından söz eden Çelebi, şunları söylüyor: “Türkiye’de geliştirdiğimiz güçlü know-how’ı yurt dışına taşımak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde stratejik iş birlikleri ve uluslararası ortaklıklarla, Enocta’yı global bir EdTech markası haline getirmeyi hedefliyoruz. Yurt dışına bakıyoruz. Özellikle Körfez bölgesinde ürünler için çok ihtiyaç var. Suudi Arabistan, BAE gibi ülkelerde de dijital öğrenme ve yetkinlik geliştirme altyapısına yönelik talep yüksek. Oralarda ortaklıklarla ilerliyoruz.”