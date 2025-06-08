“Üç sektörde 500 milyon dolarlık yatırım yolda”

Enerji, Kimya ve gayrimenkul olmak üzere üç ana alanda faaliyet gösteren Akkök Holding bu yıl 500 milyon dolarlık yatırımı devreye alacak. Kimyada Yalova’da 135 milyon dolar yatırımla hayata geçecek epoksi tesisinin yanı sıra kompozit alanında da yatırımlarını sürdüren şirket, gayrimenkulde ise önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirket Sahrayıcedit’te 100 bin dönümlük alanda konut ve karma projeyi hayata geçirmek üzere yıl sonunda inşaata başlamayı planlıyor.

Geçen yılı 3,7 milyar dolar ciro ile kapatan Akkök Holding’in CEO’su İhsan Gökşin Durusoy, grup olarak ileri teknoloji ürünlerine yatırım yaparak büyüme yolculuğunu sürdüreceklerini kaydediyor. Grubun geçen yıl 750 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Durusoy, bir ilke imza atarak epoksi üretimi yatırımının yıl sonunda tamamlanmasıyla 200 milyon dolarlık bir ithal ikamesi sağlayacaklarını anlatıyor. İhsan Gökşin Durusoy ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.