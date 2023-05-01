UEZ’i gerçekleştirdik, sırada Yeşil Ekonomi Zirvesi var

Doğan Burda Dergi Grubu’nun ekonomi alanında yayın yapan Ekonomist ve Capital dergilerinin liderliğinde 2012 yılından bu yana Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni (UEZ) düzenliyoruz. 27-30 Nisan tarihleri arasında UEZ 2023 Sapanca’yı gerçekleştirdik.

“Tek Dünya, Ortak Gelecek” temalı etkinlikte yeni nesiller için yarını şekillendirecek politikalar ve iş stratejileri; birbirinden değerli siyasi liderler, bürokratlar, iş insanları, fikir önderleri, ekonomistler tarafından konuşuldu. Türkiye’nin merkezinde yer aldığı yakın coğrafyanın Davos’u olarak konumlanan zirvemizde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

Zirvenin yansımalarına Ekonomist web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda yer verdik. Önümüzdeki sayımızda UEZ’den çıkardığımız notları kapsamlı bir şekilde bulacaksınız.

Yine 14 Mayıs’ta yapılacak Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 24 Mayıs’ta İstanbul’da Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de bir gün sürecek paneller zinciri ile “Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Zirvesi” gerçekleştireceğiz.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2020 Küresel Risk Raporu’na göre; 10 yıl içinde dünyayı tehdit eden ilk beş riskin tamamı, iklim değişikliğinin getirdiği çevresel risklerden oluşacak. İklim değişikliği; kurumların dikkate alması gereken bir konu olmanın yanı sıra iş stratejilerine entegre edilmesi de kaçınılmaz bir başlık haline geldi.

Bu kapsamda yeşil ekonominin, sürdürülebilirlik stratejilerinin, yeşil finansmanın öneminin ve farkındalığın gittikçe artığı bir dönemdeyiz.



Bu hafta kapak haberimizde 120 CEO ve üst düzey yetkilinin katıldığı anketle, seçim sürecinde ve sonrasında iş dünyasının beklentilerine yer verdik. Burada CEO’lara küresel ölçekteki en önemli sorunları sıralattık. Son dönemde ortaya çıkan global bankacılık krizinin yanında, CEO’ların dikkat çektiği ikinci konu, iklim değişikliği.

Bu kadar hassas bir konuya yeni kurulacak hükümetin de ayrıca önem vermesi ve politikalar üretmesi gerektiği bir gerçek. Yine iş dünyası öngörülebilir ekonomi politikaları ve stabil yatırım ortamı beklentisi içinde. Aynı zamanda iş dünyası, güçlendirilmiş parlamenter sistem ve ortodoks politikalara dönüş istiyor.



Haberin detayını sayfalarımızda bulacaksınız.



Sağlıkla kalın…