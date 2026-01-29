Uluslararası ticarete yapay zeka dokunuşu

Küresel ticaret trafiği hiç olmadığı kadar yoğun; ama aynı ölçüde kırılgan. Gümrüklerde hatalı beyanlar nedeniyle bekleyen mallar, yanlış GTİP kodları yüzünden geri dönen ürünler, ülkeye girişine izin verilemeyen sevkiyatlar şirketler için yalnızca zaman değil, ciddi maliyet ve itibar kaybı anlamına geliyor.

Bugün uluslararası ticarette rekabet, artık sadece hızlı taşımakla değil; doğru veriyi, doğru anda, hatasız yönetebilmekle kazanılıyor. Tam da bu noktada, kökleri 1978’e uzanan Solmaz, gümrükleme ve lojistikte yıllara dayanan saha deneyimini dijital çözümlerle birleştirerek sektörün en kritik sorunlarına teknolojiyle yanıt veriyor. Bugüne kadar yürüttüğü faaliyetlerle geleneksel hizmet anlayışını dijital bir ekosisteme dönüştüren şirket, global pazarda teknoloji ihraç eden bir güç haline gelmeyi de hedefliyor. Şirketin patentli çözümü olan Solmaz Genius, eşya ticaretinin en kritik ve hataya açık aşaması olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde yüksek doğrulukla gerçekleştiriyor. Bu inovasyon, firmaların hem zamandan tasarruf etmesini sağlıyor hem de hatalı beyanlardan kaynaklanan mali riskleri minimize ediyor.

Yapay zeka chatbotu

Solmaz, dijitalleşme vizyonunu bir adım öteye taşıyarak kendi yapay zeka chatbotu Sparky’yi de hayata geçirdi. Uluslararası ticaret rejimleriyle tam entegre çalışacak olan Sparky, küresel pazarda akıllı bir karar destek mekanizması olarak görev yapacak. ‘Beyond Customs’ mottosuyla hayata geçirilen yeni yönetim yaklaşımı, verinin müşteriden firmaya, operasyonlardan beyanname süreçlerine kadar her aşamada şeffaf, izlenebilir ve güvenli bir şekilde akmasını sağlıyor, uluslararası ticareti uçtan uca dijital bir ekosisteme dönüştürüyor.

"Beyond Customs", müşterilere yalnızca bir işlem platformu sunmanın ötesinde derinlemesine analiz yapabilecekleri, farklı senaryoları karşılaştırabilecekleri ve simülasyon modelleri üzerinden en doğru seçeneği belirleyebilecekleri akıllı bir karar destek sistemi sunuyor.

"Uluslararası ticaret dönüşüyor"

200’ü aşkın ülkede kapıdan kapıya teslimat yaptıklarını; İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ/Çerkezköy, Adana ve Antalya’da toplam 300 bin metrekarelik depo ve antrepo alanı ile envanter yönetimi hizmeti sunduklarını söyleyen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, uluslararası ticaretin artık fiziksel bir operasyon olmaktan çıkıp sofistike bir veri yönetimi sürecine dönüştüğünü vurguluyor.

Bu dönüşümü dikkate alarak Beyond Customs platformunu oluşturduklarını dile getiren Barlın, şu değerlendirmelerde bulunuyor: "Günümüz dünyasında farkı yaratan sadece veriye sahip olmak değil, o veriyi ne kadar hızlı ve doğru yorumladığınızdır. Solmaz olarak, uluslararası ticareti şirketler için bir operasyonel yük olmaktan çıkarıp, ölçülebilir ve stratejik bir başarı faktörüne dönüştürüyoruz. 'Beyond Customs' yaklaşımıyla, müşterilerimize sadece gümrükleme değil, belirsizliklerle dolu küresel pazarda şeffaf ve güvenli bir navigasyon sistemi sunuyoruz. Bugünün operasyonel ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğin belirsizliklerine karşı paydaşlarımıza küresel rekabette stratejik avantaj sunuyoruz. Türkiye’den doğan bu teknolojik gücü dünyaya ihraç etmeye başladık ve buna daha güçlü şekilde devam edeceğiz."

AI, gümrük müşavirlerinin yerini mi alacak?

Yapay zekanın gümrük müşavirlerinin yerini almayacağını, insan deneyiminin yerine değil, destekleyicisi olarak konumlandırıldığını vurgulayan Barlın, “Amaç, uzmanların daha stratejik ve katma değerli alanlara odaklanmasını sağlamak. Solmaz Genius hız kazandırıyor, takip edilebilir bir sistem üzerinden ilerleyerek kullanıcılara girdikleri veri ile ileri analizler yapabilmelerine imkan sağlıyor” diyor. Uluslararası ticarette rekabetin artık hız ve veriyle kazanıldığını vurgulayan Barlın, Solmaz’ın, bu dönüşümün Türkiye’den çıkan güçlü bir temsilcisi olarak konumlandığını belirtiyor.