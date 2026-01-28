1 temettü, 1 bedelli: 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (28 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Osmen) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Osmen)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,025 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,0212500 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 8,325 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Frigo) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Frigo)
%100 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 8,555 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)