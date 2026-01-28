ARA
  Sabancı Holding'e, Akçansa'daki payları için 1,1 milyar dolarlık teklif

Sabancı Holding'e, Akçansa’daki payları için 1,1 milyar dolarlık teklif

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), iştiraki Akçansa'daki %39,72 oranındaki paylarının satışı için ilişkisiz bir üçüncü taraftan 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif aldığını duyurdu.


Son Güncellenme:
Sabancı Holding'e, Akçansa’daki payları için 1,1 milyar dolarlık teklif

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin %39,72'sini temsil eden paylarının satın alınması amacıyla bağlayıcı teklif aldığını bildirdi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Akçansa) sahip olduğu 76.035.136,43 TL nominal değerli ve Akçansa sermayesinin %39,72'sini temsil eden payların satın alınması amacıyla; ilişkisiz üçüncü bir taraftan borç ve nakit düzeltmelerine tabi olacak şekilde, toplam 1.100.000.000 Amerikan Dolan şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif alınmış olup, teklif nihai hisse devri sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerlidir. Söz konusu bağlayıcı teklif, Şirketimizin tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler dikkate alınarak değerlendirilecektir. Bu açıklama, Şirketimiz ile Akçansa ve ortaklarının meşru çıkarlarını korumak amacıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 17.01.2026 tarihli karar ile ertelenmiş olup, erteleme sebepleri ortadan kalktığı için Tebliğde yazılı olan esaslara uygun şekilde yapılmıştır. Konuya ilişkin kesinleşen önemli hususlar ayıca kamuya duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

