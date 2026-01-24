Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,56 değer kazanarak 12.992,71 puanla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.575,67 puanı, en yüksek 13.030,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeks yüzde 4,14 yükselişle 18.014,24 puanla, sanayi endeksi yüzde 2,61 primle 16.039,23 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,15 yükselişle 11.739,87 puan, teknoloji endeksi ise yüzde 1,65 düşüşle 35.725,71 puan oldu.

Gübre Fabrikaları en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen, yüzde 22,56 ile Gübre Fabrikaları oldu. Gübre Fabrikaları'nı yüzde 20,82 ile Kiler Holding, yüzde 18,64 ile EİS Eczacıbaşı İlaç izledi.

En çok değer kaybedenler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,40 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 12,40 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ, yüzde 12,32 ile Otokar olarak sıralandı.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 371 milyar 420 milyon lirayla ASELSAN, 635 milyar 460 milyon lirayla Garanti BBVA ve 504 milyar 600 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 7,66 artışla 6 bin 888 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 7,62 yükselişle 46 bin 397 liraya çıktı. Doların satış fiyatı yüzde 0,24 artarak 43,3540 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 1,26 yükselerek 50,9070 liraya çıktı. Geçen hafta 58,0050 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,17 artarak 58,6810 lira oldu. İsviçre frangı da yüzde 1,63 yükselerek 54,8700 liradan alıcı buldu.