2 şirketin halka arzında talep toplama yarın başlıyor

Akhan Un ve Netcad Yazılım, halka arz süreci kapsamında 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.
Netcad Yazılım’ın halka arz fiyatı 46 TL olarak belirlenirken, halka arzın 1,9 milyar TL büyüklüğe ve %27,61 halka açıklık oranına sahip olması, toplamda 40 milyon adet payın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmının Ar-Ge yatırımları ve işletme sermayesinde kullanılması hedeflenirken, pazarlama faaliyetlerinin artırılması ile şirketin fiziki ve teknolojik büyümesini destekleyecek yatırımlar da planlanıyor.
Akhan Un halka arzına ilişkin temel bilgiler ise şöyle:
Halka arz fiyatı: 21,5 TL
Konsorsiyum lideri: Halk Yatırım
Dağıtım yöntemi: Bireysele eşit
Halka açıklık oranı: %20,01
Halka açık lot sayısı: 54.700.000 adet
Arz büyüklüğü: 1.176.050.000 TL
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?
Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım alanları şu şekilde açıklandı:
%40: Finansal borçların ödenmesi
%35: Makarna fabrikası kurulumu
%20: İşletme sermayesi
%5: Araç filosunun büyütülmesi