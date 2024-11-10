Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi 22 Kasım'da gerçekleşecek

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin (ÇEDBİK) gayrimenkul sektöründe sürdürülebilirliğin önemini duyurmak amacıyla her yıl düzenlediği Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’nin 7’ncisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 22 Kasım’da Swissotel The Bosphorus İstanbul’da gerçekleştirilecek. ‘Sıfırın İnşası: İnsanca Yaşam’ temasıyla düzenlenecek zirvede ‘İnsanca Bir Yaşam için Sürdürülebilirlik’, ‘Yeşil Bina Nereye Gidiyor?’, ‘Sürdürülebilirliğin Finansmanı’, ‘Binalarda Teknoloji’, ‘Sürdürülebilir Kentler’ ve ‘Gayrimenkulde ESG’ gibi 6 kritik konu masaya yatırılacak.

LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER

Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin katılacağı panellerde alanlarında uzman yaklaşık 40 konuşmacı, 100’e yakın kurum ve kuruluşun yanında 600’e yakın katılımcıyla birlikte ses getirecek bir organizasyon gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç ile zirveyi ve yapı sektöründe sürdürülebilirliği konuştuk.

Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi’nin gündeminde hangi konular yer alacak?

Bu yıl ‘Sıfırın İnşası: İnsanca Yaşam’ temasıyla 7.’ncisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesinde insanca yaşamın sürdürülebilir temellerini ele alacağız. Sektör profesyonellerinin bilgi alışverişinde bulunacağı oturumlarımızda; ‘İnsanca Bir Yaşam İçin Sürdürülebilirlik’, ‘Yeşil Bina Nereye Gidiyor?’, ‘Sürdürülebilirliğin Finansmanı’, ‘Gayrimenkulde ESG’, ‘Sürdürülebilir Kentler’ ve ‘Binalarda Teknoloji’ gibi 6 önemli konuyu masaya yatıracağız. Bu oturumlarda sürdürülebilirliğin toplumsal yaşam üzerindeki etkileri ile insanca bir yaşamın temellerini atan projelerin nasıl hayata geçirileceği, katılımcıların deneyimleri ve önerileriyle zenginleşecek. Yeşil bina ve yerleşkelere yönelik LEED, BREEAM, EDGE ve WELL gibi uluslararası sertifika sistemlerinin yanı sıra, Türkiye'nin ulusal yeşil bina sertifika sistemi Yes-TR ile ÇEDBİK tarafından geliştirilen B.E.S.T gibi yerel sertifika sistemlerine dair son gelişmelerin tartışılacağı zirvemizde, sürdürülebilir projelerin finansmanında önemli olan Taksonomi ve etki yatırımı gibi yeni yaklaşımlar ele alınacak. Diğer yandan gayrimenkul sektöründe ESG standartlarının uygulamaları ve etkileri; çağdaş şehircilik anlayışı ve stratejileri ile sürdürülebilir kentleşme için gerekli politikaların neler olabileceği de ortaya konacak. Zirvemiz, ayrıca BIM, dijital ikiz teknolojisi, yapay zeka uygulamaları ve dijital dönüşüm gibi binaların geleceğini şekillendiren teknolojik yeniliklerin tartışılmasıyla da dikkat çekecek.

Zirvenin katılımcıları kimlerden oluşacak?

Hem çevresel hem de toplumsal sürdürülebilirlik açısından önemli tartışmalara ev sahipliği yapacak olan

zirvemizin açılış konuşmalarında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben yer alacağım. Kapanış sohbetinde ise gazeteci Ali Çağatay moderatörlüğünde Prof. Dr. Celal Şengör’den sürdürülebilirlik, deprem ve şehirlerimize dair bir keyifli bir sohbet dinleyeceğiz.

Oturumlara katılması kesinleşen isimler ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Murat Bayram, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dış Kaynaklı Yatırım Daire Başkanı Esra Turan Tombak, HAS Mimarlık Kurucu Ortağı Ayşe Hasol, TÜV SÜD Akıllı Sürdürülebilir Binalar İş Birimi Müdürü Dr. Hannes Raoul Endriß, ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) Başkan Yardımcısı Vatsal Bhatt, GBCI Europe Doğu Avrupa Pazar Geliştirme Direktörü Vessela VALTCHEVA-MCGee, Bosphorus Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş, Garanti BBVA Konut Finansmanı Direktörü Songül Yeşilçimenli, TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Denge Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Üyesi Simla Çağın Budakoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Turner Türkiye ESG Sorumlusu Olcay Açıkgöz, SP Mimarlık Kurucu Ortağı Sabri Paşayiğit, EurAsia Proptech Initiative Kurucusu Mete Varas, Autodesk Ülke Müdürü Evren Arın, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beliz Özorhon, Arup İklim ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Portföy Lideri Duygu Başoğlu, Karaoğlu Peyzaj Kurucu Ortağı Yasin Otuzoğlu, CBRE Direktörü Can Kadir Yalnızcan İPKB Direktörü Yalçın Kaya olacak.

Sizce gelecekte yapı sektörü nasıl gelişecek? Geleceğin binalarında sürdürülebilirliğin rolü ne olacak?

Gelecekte yapı sektörü, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çevreye duyarlılık ekseninde köklü bir dönüşüm sürecine girecek. Bu dönüşüm, sektörü yalnızca karbon ayak izini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda enerji verimliliği, çevresel etki ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir yapısal değişime zorlayacak. Karbon nötr binalar, enerji verimliliği yüksek yapılar, yeşil ve akıllı şehirler geleceğin temel yapı taşlarını oluşturacak ve sürdürülebilir kentleşme hedeflerinin gerçekleşmesinde öncü rol oynayacak. İklim değişikliği, azalan doğal kaynaklar ve artan enerji talebi, inşaat sektörünü daha sorumlu ve yenilikçi çözümler üretmeye teşvik ediyor. Bu doğrultuda, geleceğin binalarında sürdürülebilirlik ilkelerinin tüm yapı sürecinde belirleyici bir rol oynayacağını söyleyebilirim. Yapısal tasarımdan malzeme seçimine, enerji yönetiminden su ve atık yönetimine kadar her aşamada sürdürülebilir çözümler ön planda olacak. Bu çözümler, düşük karbon emisyonlu veya karbon nötr malzemeler kullanımı, akıllı enerji yönetim sistemleri ve yenilenebilir enerji entegrasyonu gibi uygulamalarla desteklenecek.

Yapı sektöründeki sürdürülebilir dönüşümün hızlanmasında dijitalleşmenin etkisi nasıl olacak?

Dijitalleşme ise yapı sektöründeki bu sürdürülebilir dönüşümün hızlanmasında kilit bir rol oynayacak. BIM (Yapı Bilgi Modellemesi), dijital ikiz teknolojisi, IoT (Nesnelerin İnterneti) ve yapay zeka destekli sistemler gibi ileri teknolojiler, binaların yaşam döngüsünün her aşamasında daha verimli ve çevre dostu çözümler sunulmasını sağlayacak. Bu teknolojiler sayesinde yapıların enerji tüketimi optimize edilecek, atık miktarı minimize edilecek, bakım ve onarım süreçleri daha etkin hale getirilecek ve bina performansı sürekli olarak izlenebilecek. Dijital ikiz teknolojisi, binaların sanal bir modelini oluşturarak enerji tüketimi, su kullanımı ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik veri analizleri sunarken, IoT sensörleri ise enerji verimliliği, hava kalitesi, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin gerçek zamanlı izlenmesini mümkün kılacak.

Bunların yanı sıra, yapı sektöründe döngüsel ekonomi ilkelerinin de önemi giderek artacak. Kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve yeniden kullanım ile geri dönüşümü desteklemek, geleceğin binalarının temel prensipleri arasında yer alacak. İnşaat sektöründe kullanılan malzemelerin yeniden kullanımı veya geri dönüştürülmesi, binaların ömrü sonunda minimum çevresel etkiyle dönüştürülmesi gibi döngüsel yaklaşımlar, kaynakların korunmasını ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasını destekleyecek. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve çevreye duyarlılık ekseninde gelişen yapı sektörü, gelecek nesillere daha yaşanabilir, sağlıklı ve dirençli yaşam alanları sunmayı amaçlayacak.

