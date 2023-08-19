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Üyeliksiz spor salonu deneyimi

Yüzlerce spor salonu ile anlaşmalı olan mobil uygulama Fitty, kullanıcılarına istediği zaman, aylık ya da yıllık ücret ödeme ve üyelik zorunluluğu olmadan spor yapma olanağı sunuyor.

19 Ağustos 2023
Üyeliksiz spor salonu deneyimi

Yüzlerce spor salonu ile anlaşmalı olan mobil uygulama Fitty, kullanıcılarına istediği zaman, aylık ya da yıllık ücret ödeme ve üyelik zorunluluğu olmadan spor yapma olanağı sunuyor. 

Düzenli spor yapmaya zaman ayıramayan ve salonlara yıllık ücret ödemek istemeyen spor severler için yerli mobil uygulama girişimi Fitty, kullanıcılarına sabit bir spor salonuna bağlı kalmadan anlaşmalı olduğu yüzlerce spor salonunda üyeliksiz spor yapabilme olanağı sunuyor. 

Anlaşmalı tüm spor salonlarında dakikalık ücretlendirme sistemi ile hizmet veren Fitty, kullanıcılarının spor yaptığı süre kadar ödeme yapmasına olanak sağlıyor.

Fitty; anlaşmalı tüm spor salonlarında, dakikalık ücretlendirme ile çalışıyor. Fitty kullanıcıları kendilerine en yakın spor salonlarını anlık olarak görebiliyor ve salon detaylarını inceleyip seçimlerini yapabiliyor. Kullanıcılara spor salonlarının çalışma saatleri kapsamında diledikleri zaman üyeliksiz spor yapma olanağı sunuluyor.

SPORA ÖZGÜRLÜK VE DİJİTALLEŞME

Yerli girişim Fitty'nin spor deneyimini özgürleştirdiğini belirten Fitty CEO'su Cebrail Ergül, yıllık spor üyeliği yaptıranların yaklaşık yüzde 80'inin üyeliğini kullanmadığını söylüyor. 

Fitty ile dakikalık ücretlendirme yaparak sürdürülebilir bir çözüm bulmayı hedeflediklerini ifade eden Ergül, "Şu anda 20 bin kayıtlı kullanıcımız bulunuyor ve 500'den fazla spor salonu ile iş birliği içindeyiz. Yıl sonuna kadar 200 bin kayıtlı kullanıcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. 

Bu yıl üç, 2024 sonu itibarıyla toplam 10 ülkede olma hedefimiz var. İlk etapta İngiltere ile başlayan yurt dışı planımız sonrasında diğer Avrupa ülkeleri ve Körfez ülkeleri ile devam edecek" diyor.
 

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