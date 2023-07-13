“Uzakdoğu ve Afrika pazarına gireceğiz”

Un üretiminde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ihracatçılar gözünü küresel pazarlara dikti.

Celal Kadooğlu, “Yeni dönemde Uzakdoğu ve Afrika pazarlarına daha fazla eğileceğiz” diyor. Geçen yıl 11,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren hububat, bakliyat ve yağlı tohum alanında bu yıl yola yüzde 30 büyüme hedefiyle çıkıldı.

Fakat yaşanan deprem, iklim zorlukları ve fiyat dengesini tutturma zorluğu sektörün büyüme hedeflerini de frenledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, ihracatta bu yıl başında belirlenen büyüme hedefine ulaşmak için öncelikle rekabetçi bir fiyat gerektiğini söylüyor.

Kadooğlu ile sektörün yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.