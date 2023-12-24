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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Veri merkezleri de yeşilleniyor

Tüm dünyada teknoloji hızla gelişiyor.

24 Aralık 2023
Veri merkezleri de yeşilleniyor

Tüm dünyada teknoloji hızla gelişiyor. Fiber internetten yapay zeka uygulamalarına, IOT teknolojisinden mobil oyun sektörüne kadar pek çok alanda artan kullanıcı sayısı ise veriye, veri depolanmasına ve veri analizini yapmaya olan ihtiyacı artırıyor. 

Bu durum veri merkezi sektörünü her geçen yıl büyütüyor. Öyle ki bugün yaklaşık 80 milyar dolarlık bir hacme sahip olan küresel veri merkezi pazarının 2031 yılında 280 milyar doları bulacağı öngörülüyor.

Son yıllarda etkileyici bir şekilde ilerleyen bu sektör de yeşilin peşinde...

Modülerliği, esnekliği ve verimli enerji tüketimini kolaylaştıran 'yeşil veri merkezleri'nin geliştirilmesine tanık oluyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde, kritik dijital altyapı ve süreklilik çözümlerinin küresel sağlayıcısı Vertiv'in Zagreb'te düzenlenen toplantısında da bu yöndeki gelişmeler hakkında bilgi edindik.

Finanstan üretime, sağlıktan kamuya kadar tüm sektörlerin lider şirketleriyle iş ortaklığı yapan global bir veri merkezi altyapı teknolojileri şirketi olan Vertiv, sürdürülebilirliğe odaklanmış durumda. 

Prefabrik modüler veri merkezi çözümleri için çelik yerine ana yapısal bileşen olarak masif kereste kullanan şirket bununla, kaynak tükenmesini en aza indirebilen ve CO2 emisyonlarını azaltabilen daha çevre dostu bir malzeme kullanma konusundaki kararlılığını gösteriyor. 

Bu çözümler, şık ve zarif tasarımıyla farklı ortamlara uyum sağlayarak veri merkezi mimarisine estetik bir boyut da kazandırıyor.

Veri merkezi karbon ayak izlerini azaltmaya yardımcı olabilecek çevre dostu yapı malzemeleri ve süreçlerinin kullanımı konusunda yenilikçi çözümler bulmaya odaklandıklarını söyleyen Vertiv Entegre Modüler Çözümler Başkan Yardımcısı Viktor Petik, "Yeni çözümümüz Vertiv Tim-berMod, yenilenebilir kaynaklardan gelen malzemeleri bir araya getirerek yalnızca daha çevre dostu bir seçenek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu performanstan ödün vermeden yapıyor. 

Böylece, hem çevre hem de müşterilerimizin operasyonel verimliliği üzerinde olumlu bir etki yaratıyor" diyor.
 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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