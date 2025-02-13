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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor

Dört yıl gibi kısa bir sürede kompoze gübre alanında sektörde ilk beşe girmeyi başaran 4 milyar TL ciroya sahip Vitamin Gübre, üç tesisinde katma değerli üretim gerçekleştiriyor.

13 Şubat 2025 | 11:11
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor

Avrupa ve Afrika’ya ihracat da yapan şirket, orta vadede halka arz planlıyor.

2002 yılında tarım sektörüne giriş yapan Hataylı iş insanı Yaşar Niziplioğlu, o dönem tarımın girdi kalemlerinden tohumdan sonra ikinci sırada yer alan kimyevi gübre sektöründeki eksikleri fark ederek bu alana da girmeye karar verdi. Ardından iki ortağı ile birlikte İskenderun merkezli bir şirket üzerinden gübre ticaretine başladı. Zaman içinde sektörde önemli bir pazar payına ulaştı. 

Ancak 2021 yılına gelindiğinde ortaklar yollarına ayrı ayrı devam etmeyi seçti. Ticaret hayatında 20 yıllık bir tecrübeye sahip olan Niziplioğlu, kurduğu ‘Vitamin Gübre’ şirketiyle kompoze gübre üretimine yöneldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
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GERİ
İLERİ
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