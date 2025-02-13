Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor

Avrupa ve Afrika’ya ihracat da yapan şirket, orta vadede halka arz planlıyor.

2002 yılında tarım sektörüne giriş yapan Hataylı iş insanı Yaşar Niziplioğlu, o dönem tarımın girdi kalemlerinden tohumdan sonra ikinci sırada yer alan kimyevi gübre sektöründeki eksikleri fark ederek bu alana da girmeye karar verdi. Ardından iki ortağı ile birlikte İskenderun merkezli bir şirket üzerinden gübre ticaretine başladı. Zaman içinde sektörde önemli bir pazar payına ulaştı.

Ancak 2021 yılına gelindiğinde ortaklar yollarına ayrı ayrı devam etmeyi seçti. Ticaret hayatında 20 yıllık bir tecrübeye sahip olan Niziplioğlu, kurduğu ‘Vitamin Gübre’ şirketiyle kompoze gübre üretimine yöneldi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.