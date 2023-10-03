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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Vize krizine alternatif yöntem; yatırım yoluyla vatandaşlık: En çok ilgi gören ülkeler hangileri?

Küresel yatırım yönetimi ve gayrimenkul konularıyla ilgili en güncel gelişmeler Henley & Partners Türkiye’nin düzenlediği ‘Servet Yönetimi Semineri’nde tartışıldı. Henley & Partners Türkiye Direktörü Demirel, yatırım yoluyla vatandaşlık programları kapsamında Türkiye’ye yılda 4 milyar dolar civarında bir döviz girdisinin olduğunu söylerken; Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi Volek ise yatırım göçü programlarını kullanarak ülkeler için 12 milyar doların üzerinde yatırım topladıklarını belirtti.

03 Ekim 2023
Vize krizine alternatif yöntem; yatırım yoluyla vatandaşlık: En çok ilgi gören ülkeler hangileri?

Dünyada 40’tan fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren Henley & Partners, küresel servet yönetimiyle ilgili düzenlediği seminerin ikincisini Antalya’da gerçekleştirdi. Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel’in ev sahipliğinde, Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi ve Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek, Golden Gate Global Genel Müdürü Eren Çiçekdağı'nın katılımıyla gerçekleşen seminerde, Duarte, Partner & Fon Yöneticisi, Orkun Özkan, Gökşen Buğra, James Pope ve İrene Pisogiannaki gibi iş insanları panelist olarak yer aldı. Küresel yatırım yönetimi, küresel gayrimenkul ve yabancı doğrudan yatırım konularıyla ilgili en güncel gelişmelerin tartışıldığı seminere iş insanları katılım gösterdi. 

“ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

Küreselleşen dünyada ekonomi, siyasi ve salgın gibi krizlerden etkilenmek istemeyen insanlar ve özellikle ihracatçılar için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık planlamanın artık bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Burak Demirel, "Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları ailelere alternatif bir vatandaşlık edinme ayrıcalığı sağlayarak çeşitli destinasyonlara özgürce seyahat etme ve başka bir ülkeye yerleşme hakkı veriyor. Bugüne kadar 15 ülkeye yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarının tasarlanması, düzenlenmesi ve tanıtımı konusunda danışmanlık verdik ve dünya çapında 35'ten fazla program portföyümüzde bulunuyor. Dünya genelinde, her bölgede yaklaşık 30 başarılı program mevcut. Yatırım Yoluyla Avusturya Vatandaşlığı Programı, St. Kitts ve Nevis Vatandaşlık Programı ve Yatırımla Grenada Vatandaşlığı Programı ve Malta Programı şu anda 2023'te en popüler olanları" dedi.

"SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ 30 MİLYAR DOLAR"

Demirel, Türkiye’de yılda 10 bin vatandaşlıkla 4 milyar dolar civarında bir döviz girdisinin olduğunu kaydetti. Dünya genelinde sektör büyüklüğünün 30 milyar dolar olduğunu söyleyen Burak Demirel, Türkiye’nin buradan yüzde 15-20 civarında pay sahibi olduğunu kaydetti. Henley & Partners'ın yaptığı işlerden bir tanesinin de raporlar ve yayınlar olduğunu ifade eden Demirel, "Henley Pasaport Endeksi’nde 3 ayda bir ülkelerin pasaport güçlerini yayınlıyoruz. 1 Ocak 2023'te yayınlanan raporda 53. sırada yer alan Türkiye, üç basamak birden yükselerek 50’nci sıraya geldi. Türkiye pasaportu ile vizesiz girilebilen ülke sayısı 114’e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarında pandemiden sonra başvurularda artış yaşandığını belirten Demirel, “Türk iş insanları açısından özellikle ihracat yapanlar programlara çok daha fazla ilgi gösterdi. Çünkü farklı ülkelere daha kolay bir şekilde giriş çıkış yapabiliyorlar." dedi. 

İLGİ GÖREN ÜLKELER

Dünyanın en büyük yatırım göçü danışmanlık firması olduklarının altını çizen Henley & Partners İcra Kurulu Üyesi ve Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek, gelecek yılın ilk çeyreğinde dünya genelindeki ofis sayılarının 50'nin üzerinde olacağını duyurdu. 

Özellikle pandemi sonrasında, tarihsel olarak daha gelişmiş kabul edilen ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerden ve benzeri pazarlardan önemli talep artışı gördüklerini dile getiren Volek, "Henley olarak yatırım göçü endüstrisinde iki şey yapıyoruz. Birincisi, bireylere hangi ikamet ve vatandaşlık yatırım programlarına katılmaları konusunda danışmanlık yaptığımız özel müşteri uygulamamız. Diğeri hükümetlere yönelik verdiğimiz başarılı danışmanlık hizmetimiz. Son 30 yılda yatırım göçü programlarını kullanarak dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için 12 milyar doların üzerinde yatırım topladık ve bu süreçte bir dizi hükümet vekaletnamesi aldık. Son 12 ay içinde başlattığımız bir diğer faaliyetimiz de eğitim danışmanlığı işimiz. Ailelere, çocuklarını dünyanın en iyi eğitim kurumlarına yerleştirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Ayrıca büyük bir araştırma departmanımız var. Kripto Varlık Raporu, Afrika Varlık Raporu, Milyonerler Raporu, Henley Pasaport Endeksi gibi birçok çalışma yayınladık." dedi.

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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