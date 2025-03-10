‘Well Being’ etkisiyle ortaya çıkan marka

Ailelerin, bebekleri ve çocukları için doğal içerikli diş macunu talebine kulak veren girişimciler Hakan Aysun ve Murat Ökke, ‘Smileyes’ markasıyla bu alana giriş yaptılar. Girişimciler, formülasyonu ve üretimi İtalya’da gerçekleşen ürünler için 10 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiler.

Türkiye’de toplam diş macunu pazarı yaklaşık 220 milyon dolar. Bebek ve çocuk diş macunu pazarı, pazarın yüzde 4’ünü oluşturuyor. Bu kategori her yıl yüzde 10 büyüyor. Çünkü annelerde ağız bakım bilinci artıyor.

Global çocuk diş macunu pazarı ise milyar dolar seviyesinde ve hızla büyüyor. Türkiye’de bu alandaki açığı farkeden girişimciler Hakan Aysun ve Murat Ökke, ‘Smileyes’ markasıyla Türkiye’de bebek ve çocuk diş macunu pazarına giriş yapan en yeni marka oldular. Önümüzdeki beş yıl içinde, pazarın ilk üç markasından biri olmayı ve yurtdışında genişlemeyi planlayan girişimciler, ilk yıl 350 bin adetlik üretim hedefliyor.

Bugüne kadar üretim, Ar-Ge, marka konumlandırma ve pazarlama süreçleri için yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Aysun, şunları ekliyor: “Ürünlerimizin yutulabilir güvenli formülü SGS Akredite laboratuvarlar tarafından test edildi. Florürsüz, SLS’siz ve parabensiz formülümüz Intertek bağımsız laboratuvar onaylı. Düşük aşındırıcılık seviyesi (RDA) ise Indiana Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından test edilerek diş minesini koruduğu onaylandı.”

PAZARDAKİ POTANSİYELİ FARKETTİLER

Smileyes Kurucu Ortağı Hakan Aysun, yaklaşık 20 yıl boyunca global markaların satış ve pazarlama stratejilerini yöneterek önemli bir deneyim kazanmış bir isim. Ancak zaman içinde sadece markaları yönetmek yerine tüketicinin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren bir marka yaratma fikri kendisi çin daha anlamlı hale gelmiş.

Kendi vizyonunu hayata geçirmek ve pazarda fark yaratabilecek bir girişim başlatmak için doğru zamanı beklediğini söyleyen Aysun, girişimcilik hikayesini şöyle anlatıyor: “Girişimcilik fikrim olgunlaşırken, yurtdışında bir fuar ziyaretimde iş ortağım olan Murat Ökke'nin bebek ve çocuk diş macunu kategorisinin hızla büyüdüğünü söylemesi ve burada önemli bir fırsat olabileceğine dikkat çekmesi iş fikrimizi ateşledi. 25 yıldır ıtriyat sektöründe eczanelerle çalışan ve pazarın dinamiklerine hâkim olan bir iş insanı olan ortağım ile önce pazarı, tüketiciyi ve kategorideki eksiklikleri detaylı bir şekilde analiz ettik.”

SEKTÖRDE WELL – BEING ETKİSİ

Yaptıklar araştırmalar ve trend raporlarının diş macunu kategorisi artık sadece fonksiyonel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda “well-being” (iyi yaşam) konseptine doğru kaydığını gördüklerini dile getiren Aysun, “Anneler ve babalar, çocukları için en sağlıklı ve doğal içerikli ürünleri tercih etmeye daha fazla önem veriyor. Bu bilinçlenme süreci, bebek ve çocuk diş macunu pazarının hızla büyümesini sağlıyor. Ancak pazarda ebeveynlerin güvenle tercih edebileceği, çocukların da severek kullanacağı yeterli ürün bulunmuyordu. Markamızın doğuşu böyle oldu. Çocuklara diş fırçalamayı eğlenceli bir alışkanlık haline getiren, yüzde 99 doğal içerikli, zararlı kimyasallar içermeyen, eğlenceli tatları sayesinde çocuklar için keyifli bir marka yaratma hedefiyle yola çıktık” diye anlatıyor.

FORMÜLÜ VE ÜRETİMİ İTALYA’DAN

Smile yes’in formülü, İtalya’da geliştirilmiş ve üretilmiş. Avrupa’da 54 yıllık bir geçmişe sahip köklü üreticilerinden biriyle yapılan işbirliği sayesinde, dünya standartlarında güvenilir ve doğal bir içerik sunduklarının altını çizen Aysun, şöyle devam ediyor: “Şu anda ürünlerimizi eczaneler, bebek mağazaları, önemli kozmetik zincirleri ve online satış kanalları üzerinden tüketicilerle buluşturmaya başladık. Ebebek, Miny Center ve son olarak Rossmann mağazalarına listelendik. Türkî Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kıbrıs’ta ihracata başladık ve bu bölgeler bizim için önemli odak pazarları arasında yer alıyor. Yakın zamanda İngiltere ve Amerika pazarına da giriş yapmayı hedefliyoruz.”

İNOVATİF ÜRÜNLER GELİŞTİRECEK

Markanın farklı yaş gruplarına özel üç farklı diş macunu çeşidi bulunuyor. Bunlar; 0-3 yaş için ahududu tadında diş macunu, 3-6 yaş için meyve jölesi ve kola tadında 2 varyant, 6 yaş ve üzeri için çikolata tadında diş macunu şeklinde. Ürün portföylerini genişletmeye devam edeceklerini söyleyen Aysun, “Yol haritamızda hem yeni ve eğlenceli diş macunu çeşitleri eklemek hem de ağız bakım kategorisinde yeni segmentlere giriş yapmak yer alıyor. Çocukların ağız ve diş sağlığını destekleyecek yeni inovatif ürünler geliştirmeye odaklanarak, eğlenceli ve sağlıklı bir ağız bakım deneyimi sunmaya devam edeceğiz” diyor.

AĞIZ BAKIM KATEGORİSİNİN PAYI ARTIYOR

Aysun, tüketici taleplerindeki değişim hakkında ise şu bilgileri veriyor: