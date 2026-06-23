Yabancı devler çekildi, Rezervem 190 milyon TL'lik hacme ulaştı

Türkiye'de restoran rezervasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren birçok yabancı şirket, yıllar içinde pazara girse de kalıcı olamadı. Dünyanın önde gelen rezervasyon platformları OpenTable, SevenRooms ve daha önce sektörde faaliyet gösteren çeşitli uluslararası oyuncular Türkiye'deki operasyonlarını sonlandırırken, yerli girişim Rezervem bu alandaki büyümesini sürdürerek dikkat çekici bir başarı hikayesine imza attı.

2019 yılında kurulan Rezervem, bugün yalnızca bir restoran rezervasyon yazılımı değil, artık bir fintek şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Öyle ki şirket, bugüne kadar 3,3 milyon rezervasyon, 11,8 milyon misafir ve 190 milyon TL'nin üzerinde finansal hacim yönetmiş durumda. Rezervem Kurucusu Bekir Topuz, yabancı şirketlerin Türkiye pazarında başarılı olamamasının temelinde kültürel farklılıkların yattığını belirterek, "Çok ciddi finansal operasyonların yönetildiği bir yapı kurduk. Sistem üzerinden bugüne kadar 34 bin finansal işlem gerçekleştirildi. Rezervem platformu üzerinden 26,4 milyon TL ön provizyon alınırken, toplam 164 milyon TL net tahsilat gerçekleştirildi. Böylece toplam işlem hacmi 190 milyon TL seviyesini aştı” diyor.

100 dilde rezervasyon alıyor

Rezervem son dönemde geliştirdiği ‘Rezervem AI’ ve ‘Guest Network’ çözümleriyle restoran sektöründe yapay zeka destekli yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bugün 300'ün üzerinde restoran ve hospitality markasına hizmet veren şirket, AI destekli rezervasyon sistemi sayesinde restoranların operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Restoranların telefon ve rezervasyon operasyonlarını yapay zeka desteğiyle yönetilebilir hale getirdiklerini, bu sayede işletmelerin misafirlerine daha hızlı ve kesintisiz bir deneyim sunmalarını sağladıklarını söyleyen Topuz, “Yapay zeka sayesinde 100'ün üzerinde dilde rezervasyon hizmeti verebiliyoruz. Sistem hem yazılı hem de sözlü olarak iletişim kurabiliyor, rezervasyon alabiliyor ve bunu 7 gün 24 saat yapabiliyor" diyor.

İşletme cirolarına yüzde 10'luk katkı

Rezervem'in geliştirdiği finansal ve iletişim çözümleri restoranların en önemli sorunlarından biri olan "no-show" oranlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Rezervasyon yaptıran müşterinin restorana gitmemesi anlamına gelen no-show oranının sektörde ciddi gelir kayıplarına yol açtığını belirten Topuz, "Birlikte çalıştığımız 300 restoranın verilerine baktığımızda ortalama no-show oranı yüzde 12 seviyesindeydi. Bizim sunduğumuz çözümler sonrasında bu oran yüzde 2,2'ye kadar düştü. Bu da restoranlar için yaklaşık yüzde 10'a yakın ciro artışı anlamına geliyor" diye ekliyor.

Restoran Ekonomis dijitalleşiyor

Şirketin geliştirdiği ‘Guest Network’ platformu ise restoranlar, oteller, influencer'lar, concierge hizmetleri, medya platformları ve kurumsal iş ortakları arasındaki yönlendirme ekonomisini dijital ve ölçülebilir hale getiriyor. Topuz, "Restoran sektöründe yönlendirmeler ve iş birlikleri yıllardır önemli bir ekonomik değer yaratıyor. Ancak bu süreçler çoğu zaman ölçülemeyen ve sistematik olmayan yapılar üzerinden ilerliyor. Guest Network ile restoranları geniş bir partner ağıyla buluşturuyor, tüm etkileşimleri ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Örneğin influencer’ların paylaşımlarıyla restorana gelen trafik de ölçülecek ve influencer’lara bir gelir yaratacak" diye anlatıyor...

Michelin'in etkisi genişliyor

Türkiye gastronomisinin son yıllarda önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Topuz, Michelin Rehberi'nin Türkiye'ye gelmesinin sektöre önemli katkı sağladığını ifade ediyor.

"Türkiye gastronomisi çok ciddi bir çeşitliliğe sahip. Son dönemde yeme-içme sektörüne büyük yatırımlar yapılıyor. Restoran kurma, ona bir kimlik verme, yemek ve hizmet kalitesi konusunda gerçekten çok iyiyiz" diyen Topuz, Michelin'in önümüzdeki dönemde farklı şehirleri de kapsayacak şekilde Türkiye'deki faaliyetlerini genişletmesinin uluslararası görünürlük açısından önemli olduğunu söylüyor.

Hedef küresel büyüme

“Türkiye'deki büyümesini sürdüren Rezervem olarak, şimdi gözümüzü uluslararası pazarlara çevirmiş durumdayız. Geçen yıl Oracle ile partnerlik anlaşması imzaladık. Restoran ve otel teknolojilerinde küresel entegrasyonlarını artırmayı hedefliyoruz. Yerli bir teknoloji şirketiyiz ancak global tarafta da büyümek istiyoruz. Oracle hospitality sektörünün en güçlü oyuncularından biri. Bu iş birliği sayesinde hem restoran hem de otel tarafında yeni ürünler geliştirebiliyoruz.

Türk teknoloji girişimlerinin küresel ölçekte daha fazla başarı hikayesi yazabileceğine inanıyoruz. Otel alanında yurtdışında Mısır’da faaliyet gösteriyoruz. Bugün yedi otelde de faaliyet gösteriyoruz. Ön check-in uygulamalarından restoran rezervasyonlarına kadar uzanan yeni nesil dijital çözümler geliştirirken, yapay zeka ve fintek odaklı büyümemizi uluslararası pazarlara da taşımayı hedefliyoruz.”