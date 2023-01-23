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Yabancı rakiplerini geride bıraktı

Veri merkezi sanallaştırma ve otomasyon yazılımı ile ilgili Bilişim Vadisi ihalesini iki ABD’li firmayı geride bırakan yüzde 100 yerli yazılım şirketi Leo Co kazandı. Leo Co CEO’su Serkan Koçak, “Ciddi maliyet avantajımızla ihaleyi kazandık. Türkiye pazarında yabancı yazılım firmaları ile rekabet etmeye hız kesmeden devam edeceğiz” diyor.

23 Ocak 2023
Yabancı rakiplerini geride bıraktı

Türkiye’deki firma ve kurumların çoğu veri merkezlerini yönetebilmek için yabancı yazılımlara çok ciddi bütçeler ayırmak zorunda. Leo Co ise yüzde 100 yerli mühendisler tarafından geliştirdiği uçtan uca veri merkezi yönetimi yazılımı sayesinde hiçbir yabancı lisansa (sanallaştırma, yedekleme, ağ yönetimi,  monitoring vb.) para ödemeden veri merkezlerinin tek bir panel üzerinden yönetilebilmesini sağlayan Türkiye’deki tek bulut bilişim firması. 

Geçtiğimiz günlerde Bilişim Vadisi ihalesini kazanarak yabancıları geride bıraktıklarını söyleyen Leo Co CEO’su Serkan Koçak, “Bizim dışımızda iki ABD’li firma daha ihaleye katıldı. Türkiye’de veri merkezi işinde yabancıların yüzde 90 hakimiyeti var. Ancak bu ihaleyi kazanarak bunu kırmaya başladığımızı düşünüyorum. Ciddi maliyet avantajımızla ihaleyi aldık. ‘Leo Cloud Orchestrator’ ürünlerimizle Türkiye pazarında yabancı yazılım firmaları ile rekabet etmeye hız kesmeden devam edeceğiz” diyor.  

10 MİLYON TL’LİK TASARRUF

Özellikle Leo Co’nun sahip olduğu veri merkezi otomasyonu ve sanallaştırma altyapısı ile ilgili Türkiye, yazılım ithalatı yapar konumda. 

Maalesef ülkemizde yerli yazılım kullanım oranlarının bu alanda çok düşük olduğundan yakınan Koçak, “Firma ve kurumlar bu alanda alışkanlıklarından vazgeçmekte zorlanıyorlar. Halbuki sadece orta-büyük ölçekli yerli bir firmanın, veri merkezi yönetimi için satın aldığı yabancı yazılımlar yerine Leo Co’yu tercih etmesi durumunda firma yıllık 10 milyon TL tasarruf sağlayabilir. Firma sayısını arttırdığımızda yazılım ithalat rakamlarının ciddi anlamda düşeceğini hesaplamak zor olmasa gerek” diye anlatıyor.  
 

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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