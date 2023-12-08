Yabancıların yılbaşından bu yana en çok alım-satım yaptığı hisseler

8.000 ve 7.900 desteklerini kırarak son dönemde izlediği bant hareketinin dışına çıkan BİST-100 Endeksi, zayıflığını dün de sürdürerek 7.750 puanın altını test etti. Buna karşın kapanışa doğru gelen güçlü alımlar endeksin 7 Aralık’ı 8.000 puana yaklaşarak artı bölgede noktalamasını sağladı.

ÜNLÜ & CO Araştırma Kıdemli Müdürü Murat Akyol; son 1,5 aylık süre zarfında yaşanan geri çekilmelerin 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde karşılandığını, dün de aslında buna yakın bir tablo görüldüğünü söylüyor. “Haftanın son işlem günü olan bugün, BİST’in kapanışa doğru yakaladığı momentumu ne ölçüde ileri taşıyabileceğini özellikle de haftayı 8.000 puanın üzerinde kapatıp kapatamayacağını takip edeceğiz” diyen Akyol; ayrıca bugün ABD’de tarım dışı istihdam rakamının açıklanacağı düşünüldüğünde verinin küresel piyasalara yansımasına bağlı olarak öğleden sonra hareketliliğin artabileceğine de dikkat çekiyor.

BİST, GÜÇLÜ TEPKİ ALIMLARIYLA 8.000’İN EŞİĞİNDE

BİST-100’ün dün gün içi düşüşünde BİST-Bankacılık Endeksi önemli bir rol oynadı. 6 Aralık Çarşamba günü TL bazında rekor seviyeleri test edip geri dönen BİST-Bankacılık Endeksi, 7 Aralık Perşembe gününü ise sert kayıplarla kapattı. Öte yandan sanayi ve hizmet şirketlerine gelen güçlü tepki alımları, BİST-100 Endeksi’ni tekrar 8.000 eşiğine geri getirdi.

BİST-100’ün TL bazında tekrar 50 günlük ortalamanın üstüne atlamayı başardığını kaydeden İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen; yükselişin devam etmesi halinde dolar bazındaki 50 günlük ortalama seviyesi olan 278 seviyesinin tekrar test edilebileceğini öngörüyor. “BİST-Sanayi Endeksi / BİST-Bankacılık Endeksi rasyosu, dünkü işlemlerde 2023 Mayıs’ta gördüğü yılın en düşük seviyesi olan 1,41’i test ettikten sonra tepki alışlarıyla 1,45 seviyesine yakın kapanış yaptı” diyen Gürleyen; rasyodaki dönüşün bir trend değişikliğinden çok bir düzeltme olduğu kanaatinde.

Öte yandan Serhat Gürleyen; geçen haftanın TCMB menkul kıymet istatistiklerine göre hisse senetlerinde 376 milyon dolar, bono da ise 152 milyon dolar ile yabancı yatırımcıların alımlarına devam etmesini 2024 yılı için ‘umut verici’ olarak yorumluyor

EYLÜL AYI BAŞINDAN İTİBAREN EN YÜKSEK YABANCI GİRİŞİ

TCMB verilerine göre, yabancı yatırımcılar 17-24 Kasım’daki 215 milyon dolarlık net alımın ardından 24 Kasım-1 Aralık haftasında da hisse senetlerinde 376 milyon dolar net alım yaparak eylül ayı başından itibaren en yüksek girişi gerçekleştirdi. Böylece BİST'te 2023 yılının başından 1 Aralık’a kadarki süreçte toplam yabancı girişi net 217 milyon dolar olarak gerçekleşti. BİST'te yabancıların hisse senedi stok tutarı ise 30,33 milyara yükseldi.

İş Yatırım’ın verilerine göre ise yabancı yatırımcılar 30 Kasım-7 Aralık haftasında hissede yüzde 0,37 oranında alım yaptı. Böylece yılbaşından 7 Aralık’a kadarki süreçte yabancıların toplam alımları yüzde 4,95 oldu. 25 Ekim’de yüzde 36,38’e ulaşan yabancı takas payı ise 7 Aralık itibarıyla yüzde 34,55 seviyesinde bulunuyor.

Yabancıların hem son bir haftada hem de yıl başından bu yana en çok aldıkları ve sattıkları hisselere ilişkin detayları tablolarımızda inceleyebilirsiniz.

Kaynak: İş Yatırım

Not: Haftalık veriler 7 Aralık Perşembe günü kapanışına göredir.