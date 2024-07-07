Yabancı yatırımcının Türkiye iştahı azaldı

Ülkemize konut edinimi ve vatandaşlık yoluyla yatırımcı çekmeye yönelik çalışmalar son yıllarda ivme kazanmış ve böylelikle konut satışlarındaki yabancı yatırımcı payı 2022’de yüzde 4,5 ile zirveyi görmüştü.

Ancak son iki yılda aşırı yükselen konut fiyatları, yerli yatırımcı gibi yabancı yatırımcının da Türkiye’den konut alma iştahını azalttı. Vatandaşlıkta 250 bin dolar olan limitin 400 bin dolara çıkartılması, konut fiyatlarının yükselme potansiyelindeki belirsizlik, döviz bazında konut fiyatlarının sabit kalması gibi etkenler yabancı ilgisinin azaltıyor.

Oysa yabancıya satıştaki hareketlilik Eylül 2018’de gayrimenkul edinimi yoluyla vatandaşlık elde etmek için 1 milyon dolar olan sınırın 250 bin dolara indirilmesi ile başlamıştı. Bu tarihe kadar yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 2’yi bulmazken, 2018’de yüzde 3’e, 2019’da yüzde 3,4’e ulaştı.

Pandeminin etkisiyle 2020’de yüzde 2,7’ye geriledi. 2021 ve 2022 yılları ise yabancıya yapılan konut satışlarının altın çağları oldu. 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının yoğun alımlarıyla yüzde 4,5’lik bir paya ulaşıldı. Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.