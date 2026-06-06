"Yakın dönem kurulu güç hedefimiz 1000 MW"

İştirakleriyle beraber yüze yakın güneş, iki jeotermal, dört hidroelektrik ve beş rüzgâr enerji santrali bulunan ve toplam kurulu gücü 330,07 MWm olan Naturel Enerji yakın dönemde planladığı, jeotermal yatırımların gerçekleşmesi ile birlikte iştirakleriyle beraber toplam kurulu gücünün yaklaşık % 153 artışla 835,07 MWm seviyesine ulaşmasını hedefliyor.

Ekonomist’in 10-23 Mayıs 2026 tarihli sayısında yer alan “Enerjinin Liderleri” ekinden.

“Yatırımlarımızla jeotermal enerji alanında Türkiye’deki en yüksek kurulu güce sahip şirket konumuna ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımlarımızla birlikte kısa vade toplam kurulu güç hedefimiz ise öncelikli olarak 1 GW olacak” diyen Naturel Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Tolgay Benderli ile Naturel Enerji’nin ve grup şirketlerinin yeni dönem yol haritasını ve iş planlarını konuştuk.

Naturel Enerji’yi tanıyabilir miyiz?

2009’da kurulan Naturel Enerji, yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından temiz ve çevre dostu elektrik enerjisi üretimini hedefleyen iklim teknolojileri şirketidir. Elektrik enerjisi üretim santralleri yatırımları, işletilmesi ve üretilen elektriğin ticaretinin yanı sıra, müşterileri ve kendi yatırımları için rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ile beraber arazi, çatı ve depolamalı güneş enerjisi santrallerinin proje geliştirme ve kurulum süreçlerini yönetiyor. Naturel Enerji, iklim teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanında sunduğu sürdürülebilir çözümlerle; lider, güvenilir ve paydaşlarına değer katan küresel bir iş ortağı olma vizyonuyla hareket ediyoruz.

Hizmet ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz?

Bağlı ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızla enerji sektöründe geniş bir yelpazede hizmetler sunuyoruz. Bağlı ortaklığımız olan Esenboğa Elektrik, endüstriyel çatı tipi güneş enerjisi elektrik üretim tesisleri proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum hizmetleri veriyor. Dolaylı bağlı ortaklığımız olan Margün Enerji ise yurt dışında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi proje geliştirme ve anahtar teslimi kurulum hizmeti sunuyor. Enerji santrallerimizin tamamı Margün Enerji ve bağlı ortaklıklarının aktiflerinde kayıtlıdır.

Ayrıca dolaylı bağlı ortaklığımız olan Angora Elektrik, grup bünyesindeki tüm elektrik üretim santrallerinin işletme ve bakım yükümlülüğünü üstlenmekle birlikte uzmanlık alanı olan bu hizmetleri grup dışındaki yatırımcılara da sunuyor.

Bugüne kadar yurt içinde proje geliştirme ve anahtar teslim kurulum faaliyetleri kapsamında ise toplamda 452,34 MW güneş enerjisi santralinin yapımına hizmet verdik. Bunun 355,70 MWp’lık kısmı arazi tip GES kurulumu, 96,64 MWp’lık kısmı ise ‘Proje Geliştirme’ işinden oluşuyor. Ayrıca enerji nakil hattı tesislerinin projelendirilmesi, trafo merkezi, şalt sahası, dağıtım merkezi projelendirme ve yapımı işleri de tecrübeli olduğumuz hizmetler arasındadır.

Yenilenebilir enerji yatırımlarınız hakkında detaylı bilgi verebilir misiniz?

Bağlı ortaklığımız Margün Enerji, Muğla/Milas’ta bulunan Özmen-1 GES yatırımımız kapsamında Türkiye’de öncü nitelikteki bir uygulamayı hayata geçirdi ve sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, enerji verimliliğini artırmaya yönelik olarak 2 bin 64 MWh kapasiteli üretime entegre bütünleşik elektrik depolama ünitesi devreye aldık.

Söz konusu yatırım ile yenilenebilir enerji üretiminin sürekliliği ve sistem verimliliği güçlendirildi; dengesizlik giderlerinin minimize edilmesi, emre amade kapasitenin üzerinde üretilen elektriğin depolanarak uygun zaman dilimlerinde şebekeye aktarılması sağlandı. Bu sayede üretim kayıplarının önüne geçilmesini ve kaynak kullanım etkinliğinin artırılması hedefleniyoruz. Uygulamanın tam kapasiteyle işletilmesi sonucunda yıllık yaklaşık 860 bin kWh ilave üretim sağlanması ve buna bağlı olarak ek satış geliri elde edeceğimizi öngörüyoruz. Bu yatırım, şirketimizin yenilenebilir enerji sektöründeki yenilikçi ve katma değer odaklı yaklaşımının somut bir göstergesi niteliğindedir.

Şirketimiz, iklim teknolojilerinin, iklim değişikliğiyle ilgili risklerle mücadele ve karbon emisyonlarını azaltmada itici güç olacağının bilinciyle artan küresel yenilenebilir enerji talebini ve iklim teknolojilerini kendi başına ve iştirakleri aracılığıyla karşılayarak pazar payını artırmak için kendini konumlandırmaktadır.

Ayrıca yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı artırma hedefimiz doğrultusunda, şirketimizin yüzde 100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı bulunan Bosphorus Yenilenebilir Enerji; Denizli ve Manisa illerinde yer alan toplam kurulu güç potansiyeli 505 MWm olan dokuz adet Jeotermal Kaynak Ruhsatları’nı devralarak yatırım süreçlerini de başlatmış bulunuyoruz.

2025, nasıl bir yıl oldu?

Naturel Enerji olarak elektrik üretimindeki büyüme hedeflerimizi yalnızca güneş enerjisi ile sınırlı tutmuyor; portföy çeşitlendirmesi ve gelir istikrarının güçlendirilmesi amacıyla dolaylı bağlı ortaklığı Margün Enerji aracılığıyla yenilenebilir üretim portföyünü farklı kaynaklarla büyütmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede Margün Enerji’de, güneş enerjisi yatırımlarımızın yanı sıra baz yük üretim imkânı sunan jeotermal varlıklarla portföyümüzü dengelemeye yönelik adımlar atıyoruz. İzmir’de işletmede bulunan 12,00 MWm kurulu güce sahip RSC-1 Seferihisar JES’i bünyesinde barındıran şirketin yüzde 100 payının satın alınmasıyla, üretim portföyümüzün sürdürülebilirliği ve gelir yapısının istikrarı güçlendirmiş bulunmaktayız.2025’te şirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Türkiye’de yerleşik bir şirket ile şirketimizin yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı bulunan Bosphorus Yenilenebilir Enerji arasında, Denizli ve Manisa illerinde yer alan toplam kurulu güç potansiyeli 505 MWm olan 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsat’ının devralınmasına ilişkin olarak 27 Ekim 2025’te bir sözleşme imzalandı. Potansiyel kapasiteye ulaşması halinde elektrik santrallerine yapacağımız toplam yatırım bedelinin 1 milyar 500 milyon dolar olmasını bekleniyoruz.

Aynı tarihte, ilgili şirketimiz yönetim kurulu kararıyla söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi amacıyla kurulacak yatırım şirketinin unvanının ‘Margün Jeotermal’ olmasına karar verildi. Yeni kurulacak şirketin sermayesinin yüzde 77,50’si Bosphorus Yenilenebilir Enerji’ye ait olacak. Kurulacak bu şirketin yatırımları tamamlaması durumunda, jeotermal santrallerden yıllık brüt yaklaşık 3.863.250.000 kWh üretim bekliyoruz. Potansiyel ek gelirler hariç sadece elektrik üretiminden yıllık toplam yaklaşık 405 milyon dolar satış geliri ile yaklaşık 324 milyon dolar FAVÖK öngörüyoruz. Bu yatırım, Margün Enerji’nin jeotermal enerji alanındaki büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım teşkil ediyor.

Esenboğa Elektrik şirketimizin yüzde 25 oranında iştiraki olan Naturel ChargeN tarafından, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan varlık portföyünün etkin yönetiminin sağlanması ve enerji piyasasındaki faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla, toplayıcılık faaliyetinde bulunmak üzere EPDK’ya başvuruda bulunuldu ve 30 Ekim 2025 itibarıyla 20 yıl süreli Toplayıcılık Lisansımız alındı.

2026 yılı hedefleriniz neler?

Jeotermal alandaki büyüme stratejisinin ölçeklenmesi amacıyla Denizli’de ve Manisa’da yer alan jeotermal kaynak ruhsatlarına ilişkin yatırım ve proje geliştirme süreçleri yürütüyoruz. Yatırımların etkin biçimde geliştirilmesini ve yönetilmesini hedefliyoruz. Ayrıca mevcut jeotermal varlıklar özelinde hibrit üretim (santrale entegre GES) imkanlarını değerlendiriyor; jeotermal akışkandan kritik minerallerin (özellikle lityum) ayrıştırılması gibi ilave değer alanlarına yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları da sürdürüyoruz.

“Portföyümüzün çeşitlenmesini ve güçlenmesini hedefliyoruz”

Yatırım planları Yurt içinde ve yurt dışında yatırım fırsatları ve teşviklerden faydalanmak üzere yapılacak satın almalar ile yenilenebilir enerji üretim kapasitemizin artırılması ve yeni santrallerin portföyümüze ilave edilmesi için iş geliştirme ve teklif çalışmalarımız sürüyor. Devam eden faaliyetlerimize ilave olarak iklim teknolojileri alanında satın alma ve birleşmeler ile stratejik/finansal ortaklıklar ve ticari iş birlikleri yoluyla yatırımlar yaparak portföyümüzün çeşitlendirilmesini hedefliyoruz.

Stratejik öncelikler Operasyonlarımızın teknolojiyle desteklenmesi ve verimliliğin artırılması stratejik önceliklerimiz arasında. Bu doğrultuda santral yönetimine ve optimizasyonuna yönelik dijital çözümler ile yapay zekâ tabanlı uygulamaların kurumsal bir çatı altında geliştirilmesini, AR-GE yapılanmasının güçlendirilmesi ve operasyonel verimlilik artışı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında ise temiz enerji üretimimizden karbon sertifikası üreterek uluslararası karbon piyasalarında gelir yaratmayı ve yenilenebilir yatırımlarımızın ekonomik değerini artırmayı hedefliyoruz.