Yangın güvenliği nasıl sağlanır?

Securitas Technology, güvenlik teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden biri. İşletmelerin güvenlik ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayan entegre çözümler sunan şirket, Türkiye’de 31 yıla yaklaşan deneyimiyle video izleme, geçiş kontrol, yangın algılama, hırsız alarm sistemleri ve acil durum yönetimi gibi pek çok farklı çözümü bir araya getirerek işletmelerin güvenliğini daha akıllı ve entegre hale getiriyor.

“Amacımız, müşterilerimizin riskleri önceden tespit etmelerini sağlamak, güvenlik süreçlerini daha yönetilebilir hale getirmek ve operasyonel verimliliklerini artırmak” diyen Securitas Technology Türkiye Genel Müdürü Pelin Yelkencioğlu, Türkiye’de yaklaşık 250 kişilik ekibiyle, 12 farklı sektörde hizmet verdiklerini söylüyor.

‘ENTEGRE ÇÖZÜMLER GEREKİYOR’

Kartalkaya otel yangınından sonra gözlerin alınması gereken önlemlere çevrildiği bugünlerde yangının sadece konaklama tesisleri değil tüm işletmelerin en büyük güvenlik tehditlerinden biri olduğuna dikkat çeken Yelkencioğlu, yangın güvenliğinin ise sadece bir yangın algılama sistemine sahip olmakla tamamlanan bir süreç olmadığını, tüm elektronik güvenlik sistemleriyle tam entegre çalışması gereken kritik bir güvenlik bileşeni olduğunu ifade ediyor. Yelkencioğlu, “Entegre çözümler sayesinde yangın anında yalnızca alarm çalmakla kalmaz, aynı zamanda tahliye yolları açılır, acil anons sistemleri çalışır ve asansörler güvenli katlara yönlendirilir. Bu bütünleşik yaklaşım, yangın sırasında gerekli tüm adımların eş zamanlı olarak gerçekleşmesini sağlayarak can kaybı ve maddi zarar riskini en aza indirir” diyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DEDEKTÖR

Son yıllarda gelişen teknolojilerin, yangın güvenliği sistemlerini çok daha etkin hale getirdiğini belirten Yelkencioğlu, yapay zeka destekli dedektörlerin, ortam koşullarını sürekli analiz ederek yanlış alarmları en aza indirirken, video tabanlı yangın algılama sistemlerinin yangını fiziksel olarak gözlemleyerek tespit süresini kısalttığını vurguluyor. Ayrıca, uzaktan izleme ve yönetim çözümleri ile işletmelerin, yangın sistemlerinin durumunu her an kontrol edebildiğini ve gerektiğinde hızlıca müdahale sağladığını kaydeden Yelkencioğlu, bu sayede yangın güvenliği sistemlerinin sadece algılama değil, önleyici ve erken uyarı mekanizmalarıyla daha güçlü hale geldiğini söylüyor.

DÜZENLİ BAKIM VE TAKİP

Güvenlik sistemlerinin yalnızca kurulumla tamamlanmadığını sistemlerin her zaman çalışır durumda olması için düzenli bakım ve izleme yapılması gerektiğinin altını çizen Yelkencioğlu, şöyle devam ediyor:

“Yangın algılama sistemleri kadar, video izleme, geçiş kontrol ve acil anons sistemlerinin kesintisiz çalışması sağlanmalı. Securitas Technology olarak, sunduğumuz entegre güvenlik çözümleriyle yangın güvenliğini tüm bileşenleriyle ele alıyor, gelişmiş teknolojilerimizle erken algılama, hızlı müdahale ve koordineli tahliye süreçlerini mümkün hale getiriyoruz. Hem yerinde hem de uzaktan bakım hizmetlerimizle güvenlik sistemlerinin her zaman tam kapasiteyle çalışmasını sağlıyor, işletmelerin kesintisiz koruma altında kalmasına destek oluyoruz.”

RFID İLE SAYIM YÜZDE 90 DAHA HIZLI

Perakende sektörü için ise en çok talep edilen çözümlerinin başında RFID teknolojisi, Elektronik Fiyat Etiketi (ESL) ve Passlogic personel devam takip çözümü geldiğini altını çizen Yelkencioğlu, RFID ile envanter sayımlarının, geleneksel yöntemlere göre yüzde 90 daha hızlı yapılabildiğini belirtiyor. Bunun da personel ve zaman tasarrufu demek olduğunu vurgulayan Yelkencioğlu, RFID teknolojisinin ürünlerin stokta olup olmadığını anında takip ederek mağazalarda stok tükenmesi gibi durumları yüzde 30’a kadar azaltabildiğini, böylece müşteri memnuniyetini artırarak satış kayıplarını önlediğini söylüyor.

ELEKTRONİK FİYAT ETİKETİ

Perakende sektörüne devrim niteliğinde bir çözüm olan ESL’nin ise küçük-büyük birçok farklı boyutuyla her mağazanın ihtiyacına göre uyarlanabildiğini belirten Yelkencioğlu, günlük operasyon içinde zaman kaybı ve ek maliyete neden olan etiket değiştirme işleminin ESL ile tek bir merkezden, saniyeler içinde tamamlandığını kaydediyor. Yelkencioğlu, “Fiyat güncellemesinin yanı sıra promosyon kampanyaları için de kullanılabiliyor. Müşteriler reyonların arasında gezerken ürün fiyatlarını, stok durumunu ve özelliklerini gerçek zamanlı olarak izleyerek anlık fiyatları görüyor ve promosyonları kaçırmıyor. Ayrıca merkezi yönetim sayesinde insani hataları da en aza iniyor. Etiket değişimi için gereken manuel işçiliği ortadan kaldırmak, perakendeciye para ve zaman kazandırırken çalışanların da fayda sağlayacakları diğer işlerine odaklanmaları için onlara zaman yaratıyor” diyor.

İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

Perakendede çok tercih edilen bir diğer çözümün de AR-GE ekipleri tarafından tasarlanan, Passlogic olduğuna dikkat çeken Yelkencioğlu, bu çözümün giriş-çıkış takibi, kontrol ve yetkilendirme gibi farklı sistemlere ait birçok işlemi aynı platform üzerinden gerçekleştirebilmeyi sağladığını kaydediyor. Yelkencioğlu, “Büyük verinin çok değerli olduğu günümüzde şirketin günlük operasyonlarına yön verebilecek veriler üretiyor, bu verilerden yaptığı raporlamayla İK başta olmak üzere farklı birçok departmanın iş yükünü hafifletiyor” diye konuşuyor.

‘TEKNİK SORUNLARI EN AZA İNDİRDİK’

“Türkiye’nin önde gelen 200’den fazla firmasında kurulu olan yazılım çözümlerimiz ile müşterilerimizin personel devam takip, envanter yönetimi ve trafik yönetimi ihtiyaçlarına yazılım çözümlerimizi sunuyoruz. Türkiye genelinde 81 şehirde yüksek kalitede servis ve bakım hizmeti sağlıyoruz. En küçük perakende mağazası ya da banka şubesinden en büyük havalimanına, endüstriyel tesise kadar birçok farklı segmente, 40’ı aşkın farklı sisteme teknik destek hizmeti verebiliyoruz. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Kurulum Laboratuvarımız da teknolojik çözümleri sahaya gitmeden laboratuvar ortamında kuruyor, test ediyor ve deyim yerinde ise tak çalıştır hale getirerek sahaya gönderiyor. Bu sayede de kurulumlarımız önemli ölçüde hızlandı ve kurulum sırasında yaşanabilecek teknik sorunlar en aza indirildi.”

“ÇÖZÜMLERİMİZİ GENİŞ COĞRAYAYA TAŞIYACAĞIZ”

“Bölgesel büyüme stratejimiz kapsamında Türkiye’de saha ekiplerimizi genişletirken, çevre ülkelerdeki büyük projelere de daha güçlü bir şekilde entegre olmayı hedefliyoruz. Bu bölgelerdeki büyüme fırsatlarını değerlendirerek, çözümlerimizi daha geniş bir coğrafyaya taşımak istiyoruz.”