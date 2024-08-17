‘Yap-sat’çılıkla başladı, halka arza hazırlanıyor

Halka arz olmaya hazırlanan şirket, halka arzdan elde edilecek gelirle yeni projelere odaklanacak.

04 Ağustos - 17 Ağustos 2024 tarihli sayıdan

Savur Grup’un kurucusu Fethi Yıldıran, sanat okulu öğretmeniyken Diyarbakır’dan İstanbul’a gelerek İstanbul Üniversitesi Laleli Kampüsü’nün, Levent Villaları 3.ve 4. kısım, İBB ve Ataköy 1.2.3.4.5.6. kısım inşaatlarının ahşap işlerini yaptı. 1960’larda İstanbul’da konutlar ve Rami Topçular’da bir iş hanı inşa ederek Türkiye’nin ilk ‘yap-sat’çılarından biri oldu. Oğlu Sami Yıldıran’ın 1976’da İTÜ İnşaat Mühendisliği’nden mezun olmasıyla Fethi Yıldıran ve Oğulları Kollektif Şirketi’ni kurdular. Yatırımlarını konuttan iş merkezlerine yönlendirmek üzere Merter Keresteciler’de arsa alım satımı ve ticari binalar yaptılar. 2002’de kurulan Daiichi Elektronik A.Ş.’nin 2022’de Doğan Holding bünyesindeki Karel Elektronik’e satışından elde edilen gelirle Savur GYO’nun temelleri atıldı. Savur GYO’nun portföyünde Ramada İstanbul Grand Bazaar, Saint Sophia, Marriott grubuna bağlı Autograph Collection markası ile işletilen Orientbank ve Orient Occident otelleri ile Kandilli arsası ve Sefaköy arsası olmak üzere dört otel ve iki arsa bulunuyor.

SAMİ YILDIRAN

Ekim 2023’te kurdukları Savur Gayrimenkul’ün Mayıs 2024’te GYO dönüşüm onayını aldığını belirten Savur GYO Yönetim Kurulu Üyesi Sami Yıldıran, ilk hedeflerinin Savur GYO’nun halka arzını gerçekleştirip İV Kandilli Evleri projelerini tamamlamak olduğunu söylüyor. Yıldıran, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle Sefaköy arsasındaki projemizi de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca yeni gayrimenkul projeleri araştırmak ve yatırım yapmak öncelikli hedeflerimiz. Yenilenebilir enerji yatırımı yaparak çevre dostu teknolojilerle doğa dostu enerji üretiminde söz sahibi olmak ve yatırımlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Böylece Türkiye’nin en büyük şirketleri arasına girerek ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz” diyor.

Yıldıran, Bağımsız Denetim Raporu’na göre 2023’te Savur GYO’nun aktif büyüklüğünün 130 milyon 26 bin 552 dolar olduğunu vurguluyor.