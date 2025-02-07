Yapay zeka destekli yeşil lojistik çözümleri artıyor

2024 yılında global lojistik pazarı bir önceki yıla göre yüzde 3.5 büyüyerek 10.9 trilyon dolar hacme ulaştı. 2025 yılında ise sektörün yüzde 3.8’lik büyüme ile 11.3 trilyon dolar ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye’de ise pandemi sonrası lojistik sektörü hem taşımacılık hem de depolama tarafında büyüyor. Pazarın kümülatif büyüklüğünün 100 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 600’ün üzerinde tır parkları, kamyon pazarları ve nakliye siteleri bulunan Türkiye’de irili ufaklı 8 binden fazla lojistik/ nakliye şirketi aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Coğrafi konumu itibariyle lojistik açıdan stratejik bir öneme sahip olan Türkiye’de sektör; güçlü kara, deniz ve hava taşımacılığına dayalı olarak büyümesini sürdürüyor. Ancak her alanda olduğu gibi bu sektörde de sorunlar söz konusu. Yükal da sektördeki verimsizlik sorunu fark eden Fatih ve Aytaç Köse tarafından hayata geçirilen bir girişim.

İKİ SORUNA ÇÖZÜM İÇİN KURULDU

Lojistik sektöründe, özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, şirketlerin maliyetlerini yönetmekte zorlandığını gözlemlediklerini belirten Yükal Kurucu Ortağı Aytaç Köse, “Aynı zamanda, taşımacılık faaliyetlerinin çevresel etkilerinin, bilhassa karbon salınımının, ciddi boyutlara ulaştığını gördük. Geleneksel taşımacılık sistemlerinde hem yük sahipleri hem de araç sahipleri için ciddi zaman ve maliyet kayıpları yaşandığını fark ettik. Boş dönen araçlar, optimize edilmemiş rotalar ve kaynak israfı gibi sorunlar sektörün kârlılığını ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyordu. Yükal’ı, bu iki büyük soruna aynı anda çözüm üretebilmek amacıyla kurduk” diye anlatıyor öykülerinin çıkış noktasını.

YÜK VE ARAÇ SAHİPLERİNİ BULUŞTURUYOR

Bu sorunlara yenilikçi bir çözüm getirmek amacıyla yapay zeka destekli, çok taraflı bir dijital lojistik platformu geliştirdiklerini söyleyen Köse, faaliyetleri hakkında şu bilgileri veriyor: “YükaI sayesinde yük ve araç sahiplerini anlık olarak buluşturuyor, kayıp ve kaçakları minimalize ederken, gelirleri artırmalarına yardımcı oluyoruz. Böylece şirketlere kriz dönemlerinde sadece ekonomik fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda karbon salınımını azaltarak çevre dostu bir lojistik anlayışı ile sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyoruz."

VERİYE DAYALI RAPORLAMA SUNUYOR

Yükal, lojistik sektöründe dijital dönüşümün öncüsü olan yapay zeka tabanlı bir platform. Ekonomik belirsizliklerin ve sürdürülebilirlik ihtiyacının arttığı bu dönemde sundukları çözümlerin kritik önem taşıdığını vurgulayan Köse, şöyle devam ediyor: “Boş dönüşleri azaltarak yakıt tüketimini ve operasyonel maliyetleri düşürüyoruz. Karbon salınımını en aza indirerek yeşil lojistik anlayışını destekliyoruz. Yük sahipleri ve nakliyeciler için şeffaf, güvenli ve izlenebilir bir taşımacılık süreci sunuyoruz. Veriye dayalı raporlarla işletmelerin daha kârlı ve verimli kararlar almasını sağlıyoruz."

KULLANICI SAYISI YÜZDE 500 ARTTI

Ekonomik dalgalanmalara rağmen, Yükal hızla büyümeye devam ediyor. Son iki yılda kullanıcı sayısı yüzde 500 artarak 20 binin üzerine çıkmış durumda. Her gün 3 binin üzerinde yük ilanını platformlarında yayınladıklarını belirten Köse, “Boş dönüş oranlarını yüzde 55 azalttık, taşımacılıkta kayıpları minimalize ettik. Karbon salımını yüzde 95 azalttık, özellikle dönüş yükü arama süreçlerinde büyük bir çevresel etki sağladık. Yük taşıyan firmalar maliyetlerini yüzde 25-30 düşürdü. 2025 hedefimiz, işlem hacmimizi yüzde 65 artırmak ve daha fazla sektöre hizmet sunarak lojistikte devrim yaratmaya devam etmek” diye ekliyor.

ÜRETİM, PERAKENDE VE E-TİCARET’E ODAKLANDI

Yükal, lojistik ihtiyaçları olan her sektöre hizmet veriyor. Ancak özellikle ekonomik krizden etkilenen sektörlere (üretim, perakende, e-ticaret) odaklandıklarını dile getiren Köse, şunları anlatıyor: “E-ticaret şirketlerinin siparişlerin hızlı ve verimli taşınmasını sağlıyoruz. Üreticilere hammadde ve ürün taşımacılığında optimizasyon, lojistik firmalarına ise filolarını daha verimli yönetmeleri için akıllı çözümler sunuyoruz. Ancak platformumuz esnek olduğu için farklı sektörlerde de kullanılabilir ve her ölçekten işletmeye uygun çözümler geliştirebiliriz.”

YÜKAL’IN 2025 HEDEFLERİ NELER?